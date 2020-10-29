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    Emre Belözoğlu: Hagi, Alex'ten daha iyiydi

    Emre Belözoğlu: Hagi, Alex'ten daha iyiydi

    Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, yıllardır süren "Hagi mi Alex mi" tartışmaları, Gökhan Gönül, Fatih Terim ve Mert Hakan hakkında açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 29.10.2020 - 11:01
    • Güncelleme : 29.10.2020 - 11:28
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    Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" adlı programa konuk oldu.

    "HAGI TÜRKİYE'DE GÖRDÜĞÜM EN BÜYÜK FUTBOLCU"

    Hagi'nin Alex'ten daha iyi olduğunu kaydeden Emre, "Hagi'yi Alex'ten ayıran Hagi asker bir oyuncuydu. Kaybetmez, mücadele eder. Hiçbir şekilde pes etmez. Hagi'deki kaybetme karşısındaki tahammülsüzlük beni yakalamıştır. Hagi Türkiye'de gördüğüm en büyük futbolcu. Antrenman biterdi. Bize bağırırdı, 'Nereye gidiyorsunuz?' diye, beraber bizi çalıştırırdı. O dönemde Hagi'nin bende çok katkısı olmuştu." ifadelerini kullandı.

    Emre Belözoğlu: Hagi, Alex ten daha iyiydi #1

    "GÖKHAN BANA 'AĞLADIM' DEDİ"

    Gökhan Gönül'ün geri döneceği haberini aldıktan sonra ağladığını kendisine ilettiğini söyleyen Emre Belözoğlu, "Lig bittikten sonra Gökhan'la oturup konuştuk. İlk görüşmeyi ben yaptım. 'Ağabey tekrar bana çocukluk hayalimi yaşattın. Eşim de ben de ağlıyoruz şu an' diye konuştu. Çok duygusal bir andı." şeklinde konuştu.

    Emre Belözoğlu: Hagi, Alex ten daha iyiydi #2

    "YAPTIĞIM EN ZOR TRANSFER MERT HAKAN OLABİLİR"

    En çok zorlandığı transfer hakkında da konuşan sarı-lacivertlilerin yeni sportif direktörü, "En zor transfer aslında 3-4 tane isim var. Mert Hakan olabilir. Çünkü çok karakterli bir oyuncu. Hem onun hem bizim adımıza zorlu bir süreç oldu. Mert istedi. Bizim de bütçemiz belliydi. Çok farklı sebeplerle tercihi Fenerbahçe oldu." dedi.

    "FATİH TERİM BÜYÜK BİR HOCA"

    Fatih Terim ile ilgili hep iyi düşünceleri olduğunu da kaydeden Belözoğlu, "Fatih Terim büyük bir teknik adam. Kariyeri de ortada. Her zaman iyi anılarla hatırlıyorum. Başarısının devam etmesini diliyorum." dedi.

    Emre Belözoğlu: Hagi, Alex ten daha iyiydi #3

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