Emre Belözoğlu: Hedefimiz şampiyonluk

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, "Sonuna kadar şampiyonluk için mücadelemizi vereceğiz. Avrupa kupasından başka hedefimiz olamaz. " ifadelerini kullandı.

Başakşehir Teknik Direkötrü Emre Belözoğlu, turuncu-lacivertli takımın kamp çalışmalarını sürdürdüğü Antalya'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Süper Lig'de 2 sezon önce şampiyonluğa ulaştıklarını hatırlatan Emre Belözoğlu, "Sonuna kadar şampiyonluk için mücadelemizi vereceğiz. Avrupa kupasından başka hedefimiz olamaz. Bunun dışında bir şey Başakşehir'in genlerine aykırı. Başakşehir her sene şampiyonluğa oynadı. Şu an Avrupa hedefinde bir takımız. Hala şampiyonluk hedefimiz devam ederken bunu sonuna kadar zorlayacağız." ifadelerini kullandı.

"SALİH BİZE FAYDA VERECEK"

Ara transfer döneminde kadrolarına Serdar Gürler ile Salih Uçan'ı kattıklarının hatırlatılması üzerine Belözoğlu, "Salih, özellikle Alanyaspor serüveninde çok başarılı işler yaptı. Bize fayda vereceğine inanıyorum. Bizim de ona iyi geleceğinize inanıyorum. Salih'in bizle beraber olmasından dolayı mutluyuz. Serdar Gürler ise Edin Visca ayrıldıktan sonra önemli opsiyonlardan biriydi. Serdar, ayrılacağını daha önceden kulübüne bildirdiğini söyledi. O bizi istedi, biz de onu çok istedik. Burada Ahmet Çalık konusunu da açmak istiyorum.

Rabbim mekanını cennet etsin. Ailesine de sabırlar versin. Oradan Serdar'ı vurmaya çalışmak hakkaniyetli olmuyor. Ahmet'in ölümü dahi bizi birleştiremiyorsa, bu çok acı verici durum. Bunun üzerinden bir şeyi konuşmak, 2 arkadaş üzerinden bunu yorumlamak bizlere yakışmıyor. Hepsi bizim kardeşimiz. Ömürleri hep daim olsun. Kalanlar da bir acıyla yaşıyor. Bu durumlardan ders almamız gerekiyor. Serdar bize çok faydalı olacak. Buna inanıyorum." diye konuştu.

"TREZEGUET İLGİLENDİĞİMİZ OYUNCULARDAN BİRİ"

Transfer çalışmalarının sürdüğünü aktaran genç teknik adam, "Bir kenar oyuncusu transferi kesin yapacağız. Belki aramızdan ayrılan oyuncuların durumuna göre bir fırsat gelişirse, hücum bölgesine bir oyuncu daha alabiliriz.

Trezeguet (Mahmud Hasan) ilgilendiğimiz oyunculardan biri. Visca'nın yerini doldurmak kolay olmuyor. Skora katkı verecek ve üçüncü bölgede üretkenliği arttıracak oyuncu arıyoruz. Yusuf Ndayishimiye ile ilgili bize net ulaşan söylemler var. İstenilen bir oyuncu. Giden oyuncunun yerini doldurmak kolay olmuyor. Zaman gerekiyor. Yusuf'un kalacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"ÜÇ TAKIMIN DA AYNI ANDA GERİ KALMASI ŞAŞIRTTI"

Emre Belözoğlu, Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışının oldukça uzağında kalmasıyla ilgili, "Üç takımın da aynı anda geride kalması şaşırttı. Beklenmedik bir durum. Türkiye'de kulüpler artık daha bilinçli yönetiliyor. Çok daha doğru hamleler yapıyorlar. Ligde birçok takım, farklı oyun anlayışlarında teknik adamlarla çalışıyor. Bu da rekabetçi bir lig ortaya çıkmasına sebep oldu. Üç büyük köklü camianın geride kalması da beklenmedik bir durum. Onların bunu kendi içlerinde değerlendirmesi doğru olur. Onların hala Avrupa ve şampiyonluk hedeflerinin olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"BENİ EN ÇOK ETKİLEYEN TEKNİK ADAM GUARDİOLA"

Topa sahip olan, dominant ve ön tarafta baskılı oynamaya çalışan bir takım oluşturmayı hayal ettiğini dile getiren Belözoğlu, kendisini en çok etkileyen teknik adamın Pep Guardiola olduğunu söyledi.

İspanyol teknik adamın çok farklı bir oyun oynatmak istediğinin altını çizen Emre Belözoğlu, "Beni en çok etkileyen teknik adam, çok başarılı bulduğum Guardiola. Onun oynatmak istediği çok zorlu bir oyun. Oyuncuların farklı özelliklerinin olması gerek. Süper Lig'e uygun bir oyun kafamda var. Elinizdeki malzemeye göre onu şekillendirmek gerek. Guardiola, Almanya'da, İspanya'da ve İngiltere'de başka teknik adamlık yapıyor. Süper Lig'in gerçekleri bambaşka. Onun antrenman sistemlerini hazırlayan Domenec Torrent ülkemize geldi ve zorlanıyor. Ülkemizin gerçekleri başka. Bunu değerlendirerek bir oyun inşa etmek zorundasınız. Ülkemizde futbolu konuşmak kolay. Herkesin biraz daha hakkaniyetli bakması gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"GENÇ HOCALARIN ARKASINDA DURMALIYIZ"

Emre Belözoğlu, deneyimli isimler Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli'nin uzun süre sonra aynı anda takım çalıştırmamasıyla ilgili, "Hocaların çalışmaması kendi tercihleri gibi duruyor. Türk futboluna büyük hizmetler verdiler. Mutlaka takım bulacaklardır. Hala büyük takımlardan birine gidebilirler. Genç hocaların da arkasında durmamız gerekiyor. Hepsi işini seven, futbola değer katmaya çalışan, geliştirmeye çalışan isimler. Yolları açık olsun. Umarım onlar da başarılı olurlar ve isimlerini Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli'nin yanına yazdırabilirler." şeklinde görüş belirtti.

Fatih Terim'in Galatasaray ile yollarını ayırmasına dair bir soruya Belözoğlu, "Teknik adamlık insanı yoran ve yaşlandıran bir meslek. Çok kolay değil. Her teknik adamın ayrılışı kolay olmuyor. Fatih Terim'in ayrılığıyla ilgili bildiğim bir şey yok. Galatasaray son dönemde başarılı skorlar almıyordu, yönetim böyle bir karar aldı. Fatih Terim ilk kez ayrılmıyor. Galatasaray ile bağı her zaman devam edecektir. Fatih Terim ismi olduğu için herkese göre sürprizdi. Galatasaray şampiyonluktan çok uzakta." cevabını verdi.

"YABANCI KARARI DEĞİŞMESİN"

Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralıyla ilgili istikrar sağlanması gerektiğine vurgu yapan Belözoğlu, "İnandığınız bir gerçek varsa, onun peşinden gitmelisiniz. Bu sene 4, seneye 8 değil. Bu bir planlama. Futbol ailesinin içindeki üyelerle beraber hareket edilerek uygulanması gereken bir kural. Karar verdilerse değiştirmesinler. Kulüpleri zora sokmasınlar. Karar değişmesin. İnandıkları kararın yanında dursunlar. TFF karar alıyorsa, arkasında durmalıdır. Yabancı sayısının düşmesine en hazır takımlarından biriyiz. Türk oyuncu sayısı artacağı için ona göre planlama yapıyoruz." diye konuştu.

Türk futbolunun Avrupa'yla rekabet edemediğini dile getiren Emre Belözoğlu, şu görüşlerini paylaştı:

"Birçok konuda Avrupa'dan gerideyiz. Kendimize has özelliklerimiz var. Çok çalışmalıyız. Yeni nesil gençler yetiştirmeliyiz. TFF de liyakati olan insanlara bu şansı vermeli. Bir kişi üzerinden her şeyi eleştirmek çok basit. Spor kamuoyunun eleştirirken, şartları değerlendirerek bakması gerektiğini düşünüyorum. Günceli yakalamak eğitim kurumlarının işi. İyi öğretmenlerle çok iyi öğrenciler yetişir. TFF'nin önce o departmanı kuvvetlendirmesi lazım ki öyle teknik adamlar ülkemizde çıksın."

Türkiye'de Pro Lisans sahibi olmayan teknik adamlara yöneltilen eleştirilerle ilgili de konuşan Emre Belözoğlu, "Çok önemli bir konu. Eğitim olmazsa olmaz benim için. Eğitimin olmadığı yerde üretkenlik olmaz. Türkiye'de fazla sayıda pro lisanslı teknik adam var. Bunların yarısından fazlası 60-80 yaşında. Bir değişim olması gerekiyor. Pro Lisans için TFF'nin bir departmanının olması gerekiyor. O insan onu hak edebilecek sınavlardan geçmeli. Çok kolayına kaçıyoruz. Ben zaten kulübede bulunabilecek lisansa sahibim. TFF'nin verdiği hakla kulübedeyim. İyi futbolcuyum diye bu lisansı bize kimse vermedi. Bu çok sanal bir gündem. Keşke ligde 600 takım olsa da bu hocaların hepsi takım çalıştırsa. Ben bir dahaki Pro Lisans sürecine dahil edileceğimi düşünüyorum. Önümüzdeki ay içinde de olabilir. TFF bunu deklare eder. Ancak benim üzerimden tartışmalar sona ermez. Pro lisans güzel bir tartışma." şeklinde görüş belirtti.

"ALEX'İ AYKUT KOCAMAN'DAN KİMSE AYIRAMAZ"

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza'nın eski teknik direktörü Aykut Kocaman hakkında söylediği iddia edilen "Çalıştığım en kötü teknik direktördü" ifadesinin hatırlatılması üzerine, şunları kaydetti:

"İkisi de çok konuşan isimler değil. Özel isimler. Fenerbahçe tarihinin 2 çok önemli parçası. Birbirinden ayırt edemezsiniz. Alex'in hangi soru karşısında bu cevabı verdiğini ben bilmiyorum. Okuduklarım üzerinden değerlendirebilirim. Herkesin kendi fikridir. Saygı duyuyorum. Aykut Kocaman ile Alex'in beraberliğini bilen birisi olarak, şampiyonlukları ve 3 Temmuz'u beraber yaşadık. Benim de çok fikirlerim var ama söylerken kendimi tutuyor, yaşanmışlıklara binaen susuyorum. Aslında susmak da büyük bir şereftir.

Birazcık spekülasyonları oluşturuyor. Zaten Fenerbahçe çok zor süreç yaşıyor. Bunu da kullanıyorlar. Alex de böyle bakmalı. Ne Aykut Kocaman'ı Alex'ten, ne de Alex'i Aykut Kocaman'dan kimse ayıramaz. Aykut Kocaman bu ligi en iyi bilen teknik direktördür. Bu konuşma ve üslup, totalde kişilerden çok camialara zarar veriyor. Alex'i de Aykut Kocaman'ı da çok seviyorum. İkisi de çok değerli. Alex de Fenerbahçe futbol tarihinin gördüğü en büyük yabancı futbolcu. Bir gün gelip ikisi de beraber çalışabilir. Neden olmasın? Oyuncuyken Aykut Kocaman, Abdullah Avcı ve Fatih Terim ile gerginliğim oldu. Hiçbir zaman her şey güllük gülistanlık değildir. Alex ile Aykut Kocaman'ın birbirlerinden ortak menfaat çıkardıklarını gördüm. Ben o tarafına bakıyorum. Teknik adamlıkta, oyuncularla alttan aldığınız ya da üste çıktığınız süreçler olur. Yönetmek kolay değildir. En zor oyuncu bendim. Zor bir takım vardı Aykut Kocaman'ın elinde. Ben ikna edilmesi zor bir oyuncuydum. Ben Aykut Kocaman için zordum, onun tarzı da benim için zordu. Güzel anılar kalmıştır. Camiamızın nasıl zorluklar yaşadığını biliyorum. Aykut Kocaman benim için her zaman değerli biri olarak kalacaktır. Bu ne olursa olsun değişmez."

Emre Belözoğlu, daha önce beraber çalıştığı Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın başarılı olmasını istediğini kaydetti.

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası play-off yolculuğu ile ilgili de görüşlerini aktaran Belözoğlu, "Milli takımın geçmişten gelen bir karakteri var. Herkesle kafa kafaya mücadele edecek bir yapımız var. Oyuncu grubu kaliteli. Stefan Kuntz'un enerjisi iyi gibi duruyor. Hiçbir şeyi imkansız olarak görmüyorum. Portekiz ve İtalya zor bir yol olacak ama imkansız görmüyorum." değerlendirmesinde bulundu.