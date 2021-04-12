Emre Belözoğlu: Her maçı kazanmak için oynayacağız

Emre Belözoğlu: Her maçı kazanmak için oynayacağız

Süper Lig'in 34. haftasında evinde kazanan Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.

Süper Lig 34. haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK ile karşılaştı.

Maçı 3-1 kazanan Fenerbahçe, zirve mücadelesini sürdürdü.

Maç sonu Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu açıklamalarında, "Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Kadıköy'de kazanmak güzel. Başlangıçtaki enerjimiz Fenerbahçe'nin genlerine çok uygundu.

İlk yarıda oyuncuların isteği arzusu mutluluk vericiydi. 2-1'den sonraki oyun, hiç istemediğim bir oyun.





"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Risk almamak, en büyük risktir diye düşünüyorum. Ben her zaman inandığım değerlerin arkasında durmaya devam edeceğim.

Kazanmak güzel. Bazen topun içeriye girmesi önemlidir. Futbolda bazen ne yazık ki top içeriye girmiyor, teslim olmak zorunda kalıyorsunuz.

Mutluyum. Kaybetmemek önemli. Fenerbahçe her maçı kazanmaya oynar. Ben de her maçı kazanmak için oynayacağım." ifadelerini kullandı.