Emre Belözoğlu: Herkes kendi karakterini sergiler

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, kendisine FETÖ'cü diyen Ümit Özat'a yanıt verdi. Belözoğlu, "Günün sonunda herkes kendi karakterini sergiler" diyerek fazla yorumda bulunmadı.

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Genç çalıştırıcı, kendisine FETÖ imasında bulunan Ümit Özat'a da kısa bir cevap verdi.

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"ÜMİT ÖZAT OLAYINI KİŞİSELLEŞTİRMEK İSTEMİYORUM"

İşte Emre Belözoğlu'nun açıklaması:

"Üzülüyorum. Ümit Özat'la aynı takımda oynamadım ama milli takımda beraber oynadım. Kendisiyle olayı kişiselleştirebileceğim bir diyaloğum olmadı. Fenerbahçe formasını 1 dakika giymiş her futbolcu benim için değerlidir. Ümit Özat olayını kişiselleştirmek istemiyorum. Söylemem gereken çok şey olmasına rağmen bugün konuşmak istemiyorum. Günün sonunda herkes kendi karakterini, değerini sergiler."