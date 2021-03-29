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- Emre Belözoğlu: Herkes kendi karakterini sergiler
Emre Belözoğlu: Herkes kendi karakterini sergiler
Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, kendisine FETÖ'cü diyen Ümit Özat'a yanıt verdi. Belözoğlu, "Günün sonunda herkes kendi karakterini sergiler" diyerek fazla yorumda bulunmadı.
- Haber Merkezi
- 29.03.2021 - 13:45
- Güncelleme : 29.03.2021 - 15:15
Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Genç çalıştırıcı, kendisine FETÖ imasında bulunan Ümit Özat'a da kısa bir cevap verdi.
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"ÜMİT ÖZAT OLAYINI KİŞİSELLEŞTİRMEK İSTEMİYORUM"
İşte Emre Belözoğlu'nun açıklaması:
"Üzülüyorum. Ümit Özat'la aynı takımda oynamadım ama milli takımda beraber oynadım. Kendisiyle olayı kişiselleştirebileceğim bir diyaloğum olmadı. Fenerbahçe formasını 1 dakika giymiş her futbolcu benim için değerlidir. Ümit Özat olayını kişiselleştirmek istemiyorum. Söylemem gereken çok şey olmasına rağmen bugün konuşmak istemiyorum. Günün sonunda herkes kendi karakterini, değerini sergiler."