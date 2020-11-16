Emre Belözoğlu: Hiçbir futbolcudan maaş indirimi istemedik

Fenerbahçe'nin sportif direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, maaş indiriminden, Dirar ve Ömer Faruk'un durumuna kadar birçok konuyu açıklığa kavuşturdu.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Belözoğlu'nun açıklamalarından derlediklerimiz şu şekilde:

"MAAŞ İNDİRİMİ İÇİN KONUŞMADIK"

"Maaş indirimi konusunda hiçbir oyuncumuzla görüşmedik. Kimseye bu konuda dayatma yapmadık. Biz büyük bir camiayız, Fenerbahçe'nin itibarını zedelemeyiz."





"SAMANDIRA'NIN PATRONU EROL BULUT"

"Dirar şu anda takımdan ayrı olarak çalışıyor. Kendisine resmi bir karar iletmedik. Erol Hoca ile konuşarak sportif olarak böyle bir karar aldık. Samadıra'da tüm yetki Erol Hoca'nın. Onun rahatı ve başarısı Fenerbahçe'nin başarısı demektir. Erol Hoca benim takım arkadaşım. Birbirimizi iyi biliriz. Bizim aramızın bozulması imkansız bir şey. Hocalığımı, takım arkadaşlığımı yaptı. Mert adamdır, sözünü esirgemez. Başkan ne zaman isterse biz Samandıra'da en iyi şekilde ağırlarız, biz bir aileyiz. Onun Fenerbahçe'ye bağlılığını onunla yaşadıkça çok daha iyi anlıyorum."

"YENİ BİR PRİM SİSTEMİ VAR"

"Yeni bir prim sistemimiz var. Galibiyetin kriter olması gerekiyordu. Fenerbahçe'nin de istediği ve beklediği bir tablo var şu anda. Ligde bu tabloya göre prim sistemi var."





"ÖMER FARUK, AVRUPA'YA KAFA TUTABİLECEK ÖZEL BİR YETENEK"

"Ömer Faruk, kendi yaşıtları arasında Avrupa'ya kafa tutabilecek bir oyuncu, özel yetenek. Değerli buluyoruz ama biz de ona o değeri veriyoruz. Biz onun geleceğini planlamak ve yatırım yapmak istiyoruz. Menajeri gelecek ve onunla alakalı planımızı sunacağız."