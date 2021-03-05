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    Emre Belözoğlu: Hocamızın arkasındayız

    Emre Belözoğlu: Hocamızın arkasındayız

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Christoph Daum'un her puan kaybının ardından sosyal medya paylaşımı yapmasının ardından Sportif Direktör Emre Belözoğlu'ndan cevap geldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2021 - 15:08
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    Fenerbahçe eski teknik direktörü Christoph Daum'un paylaşımları gündemden düşmüyor.

    Sarı-lacivertli kulüp her kaybedilen puan ve maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme gelen Daum'a rahatsızlıklarını iletti.

    Erol Bulut'un aldığı her kötü sonucun ardından sosyal medya paylaşımlarıyla taraftarın dikkatini çeken Daum Fenerbahçe yönetimine göreve hazır olduğunu iletti.

    Emre Belözoğlu: Hocamızın arkasındayız #1

    "GÖREVE HAZIRIM" DEMİŞTİ

    Eski oyuncusu Mehmet Aureilo aracılığıyla "Türkiye'yi çok seviyorum. Fenerbahçe'de çok güzel anılarım var. Hep olumlu şeyler düşünüyorum. Yapabileceğim şeyler olduğunda yardıma hazırım." mesajı gönderdi. Daum'un bu mesajı Başkan Ali Koç ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu'na iletildi.

    Emre Belözoğlu: Hocamızın arkasındayız #2

    "DAUM'UN PAYLAŞIMLARI BİZİ RAHATSIZ EDİYOR"

    Christoph Daum'un paylaşımları ve Fenerbahçe'ye gönderdiği mesajı Emre Belözoğlu ise sert bir dille cevapladı. Belözoğlu, "Biz hocamızın arkasındayız, arkasında duracağımızı da kendisine söyledik. Erol Bulut'a güvenimizi ilettik. Türkiye'nin zor zamanlarında paylaşım yapmayan Daum'un Fenerbahçe maçlarından sonra yapması bizi oldukça rahatsız ediyor." dediği öğrenildi.

    Christoph Daum'dan Fenerbahçe sözleri - HABERİ

    Emre Belözoğlu: Hocamızın arkasındayız #3

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