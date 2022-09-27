Emre Belözoğlu: İçki içeni gözünden anlarım

Başakşehir'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Çok alemci abilerim ve arkadaşlarım oldu (gülüyor). Ben içki kullanmadım ama içeni anlarım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu ile iyi gidişat devam ediyor.

Ligde Galatasaray'ın hemen ardından 3. sırada bulunan İstanbul ekibi, 4 galibiyet 2 beraberlikle 14 puan topladı.

Başakşehir'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu, Lig Radyo'ya özel açıklamalarda bulundu.

"Geçen sezon iyi iş çıkardık"

Emre Belözoğlu açıklamalarında, "Geçen sene takıma geldik. Küme düşme potasından son anda kurtulmuş, genlerine aykırı bir süreç yaşamıştı takım. Aykut Kocaman bize iyi bir geri bildirim verdi.

Yeni oyuncularımız oyuna katıldığı, oyuncuların oyunu anlamaya başladığı bir dönemdi. Kaybettiğimiz maçlarda da üstün oynadık. Ben oyun üstünlüğüne inanan bir teknik adam olmak istiyorum. Şampiyon olmuş Trabzonspor'dan sonra en çok puan toplayan takım olduk. İyi iş çıkardık. Sezon başı kampında oyuncularımızı takıma kattık. Karşılığını da görmeye başladık.





"Fenerbahçe'de hazırlığımız olmadan göreve geldik"

Fenerbahçe'de kendi ekibim yoktu. Ben de bir irade koydum ama hazırlığımız olmadan göreve geldik. Burada derinlemesine takımın içine girdik. Fenerbahçe büyük camia. Beklentiler yüksek. Gittiğimiz deplasman maçlarında düşme potasında olan takımlarla oynadık. Fenerbahçe'nin gücü seyircisidir. O da etkiledi. 10 haftalık periyotta fena iş çıkarmadık. 2 günde bir maç oynadık. Lig bittiğinde Avrupa'da takımlar maç oynuyordu. Ligi bitirmek için neden bu kadar acele ettik? Milli Takım adına hazırlanma süreciydi sanırım. Kimse 6 günde 3 maç oynatmak istemez herhalde.





"İçeni gözünden anlarım"

Çok alemci abilerim ve arkadaşlarım oldu (gülüyor). Ben içki kullanmadım ama içeni anlarım. Doğru zaman ise bir şey demem. Gece içip saat 10'da antrenmana gelirse sıkıntı var. Bilim de bizim yanımızda. Tükürüğünden ne kadar nikotin aldığını ya affedersiniz idrarından ne kadar içki içtiğini anlıyorsun. Abdullah Avcı döneminde bir laboratuvar kuruldu. Oyuncu performansını zirve yapmak için uğraş veriyoruz. Uyku, kan değerleri ve detaylara bakıyoruz. Oyuncu için performansı eşittir dinlenme. Antrenman artık bu işin yüzde 15'i. Bir oyuncu iyi beslenmiyorsa çok standarttır. Çok iyi beslenmen ve dinlenmen lazım. Herkes artık benzer antrenman yapıyor. Dinlenme ve beslenme çok önemli." ifadelerini kullandı.