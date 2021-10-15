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    Emre Belözoğlu ilk maçında galibiyet aldı

    Süper Lig'de oldukça zor bir dönem geçiren Başakşehir'de yeni teknik direktör Emre Belözoğlu ilk maçında 3 puanla tanıştı.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 23:53
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    Emre Belözoğlu ilk maçında galibiyet aldı

    Başakşehir, Süper Lig'in 9. haftasında ağırladığı Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

    Turuncu-lacivertli ekip, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

    İstanbul ekibine galibiyeti getiren gollerin ikisini Stefano Okaka atarken, bir gol de Fredrik Gulbrandsen'den geldi.

    Bu sezon üçüncü galibiyetini alan Başakşehir, puanını 9'a yükseltti.

    İstanbul ekibi, gelecek hafta deplasmanda  Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

    Emre Belözoğlu ilk maçında galibiyet aldı #1

    EMRE HOCA'YA BÜYÜK DESTEK

    Başakşehir taraftarları, takımın başında ilk maçına çıkan teknik direktör Emre Belözoğlu'na yaptıkları tezahüratlarla destek verdi.

    Emre Belözoğlu da taraftarları el sallayarak selamladı. Karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşayan oyuncular da tribünleri dolaştı.

    Emre Belözoğlu ilk maçında galibiyet aldı #2

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