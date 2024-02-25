Emre Belözoğlu, istifa etmekten vazgeçti

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Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Kayserispor ile Ankaragücü karşı karşıya gelmişti.

Kayseri Stadyumu'nda oynanan müsabakada sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasına rağmen rakibine 3-2'lik skorla yenilerek sahadan puansız ayrılmıştı.

"Başkanımızla konuşup gereğini yapacağım"

Yaşanan bu mağlubiyetin ardından ise Ankaragücü Teknik Direktörü açıklamalarda bulunmuştu.

Belözoğlu, şunları demişti:

Analiz yapacak bir şey yok. İlk yarıda planlara uygun davranan, ikinci yarıda tamamen kontrol dışı... Çok kötü bir durum, çok kötü organizasyon. Başkanımızla konuşup gereğini yapacağım. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu akşam konuşacağım.

"Bize olan güven ve inançlarını asla yitirmesinler"

İstifa sinyalleri veren Belözoğlu, aldığı yeni kararı resmen duyurdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Emre Belözoğlu, şu sözleri kullandı:

Her anlamda içinde birçok hikayesi olan zor ve farklı bir sezon geçiriyoruz. Başkanımız ve yönetim kurulumuzla bir toplantı gerçekleştirdik. Futbolcularımızla da bir araya gelip bir değerlendirme yaptık. Daha önce camiamıza verdiğimiz bir söz vardı. O sözü tutacağız… Kulübümüzü hak ettiği yere getirecek mücadeleyi burada vermeye devam edeceğiz. Bu şehri, bu camiayı çok seviyorum. Taraftarlarımız; futbolcularımıza ve bize olan güven ve inançlarını asla yitirmesinler.