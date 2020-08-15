Emre Belözoğlu, futbolu bıraktı

1 yıl daha futbol oynayacağı konuşulan Emre Belözoğlu, yazdığı mektupla profesyonel kariyerini noktaladığını açıkladı.

Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine başlayan Emre Belözoğlu'nun, futbolu bıraktığını resmen açıklamaması kafalarda soru işareti bırakmıştı.

1 yıl daha oynayacağı konuşulan Emre, yazdığı mektupla yeşil sahalara veda ettiğini açıkladı.

Belözoğlu'nun Anadolu Ajansı'na yolladığı mektupta şu ifadeler yer aldı:

"NE HAYAL ETTİYSEM YÜCE MEVLAM FAZLASIYLA VERDİ"

"Çocukluğumda Yedikule İmrahor'un, o güzel küçük sokaklarında tek bir hayalim vardı, futbolcu olmak. Başka hiçbir hayal kurmadım. 'Kader gayrete aşıktır' derler, ne hayal ettim ise yüce Mevlam fazlasıyla verdi. Hamdolsun her bir salisesince...





"ÇALIŞTIĞIM HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Zeytinburnuspor minik takımında başlayan futbolculuk hayalimi bugün itibarıyla Allah'a hamdederek bırakıyorum. Zeytinburnuspor, Galatasaray, Inter, Newcastle United, Atletico Madrid ve Başakşehir kulüplerine, tüm bu büyük camialara gönül vermişlere, çalıştığım tüm yönetici büyüklerime, teknik direktörler ve ekiplerine, kulüp çalışanları ve kader birlikteliği yaptığım, beraber oynadığım bütün futbolcu abilerime, arkadaşlarım ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Her anı kıymetliydi, sağolun. Hayatımın en güzel ve aynı zamanda zorlu süreçlerinde bana hep destek olan canım anneme, babama, kardeşime ve sevgili eşime, her baktığımda içime huzur veren canım evlatlarıma da sonsuz teşekkürler...

"NE BÜYÜK ŞEREFTİ ÇUBUKLU İÇİN MÜCADELE ETMEK"

Ve Büyük Fenerbahçe... Bugün senin herkese nasip olmayan çınarının altında, Çubuklu ile bir hayali, bir sevdayı bırakıyorum. Ne büyük şerefti senin forman için mücadele etmek. Beni sokakta yürürken hep özel hissettiren, benimle ağlayan benimle gülen büyük Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Sizi asla unutmayacağım. Bu süre zarfında çalışma fırsatı bulduğum tüm yönetici büyüklerime, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve futbolcu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraber Çubuklu için mücadele etmek büyük bir şerefti, Allah hepinizden razı olsun. Hüzünleri, sevinçleri, tüm bana kalanlarıyla futbola veda ediyorum. Futbola gönül vermiş herkes beni anlayacaktır. Zor bir karar olsa da hayatın gerçekleri olduğunu biliyorum. Her bir veda mutlak bir başlangıça vesiledir. Futbola, samimiyetle bağlandığım bütüne değerlerime katkı vermeye, Allah nasip ettiği ölçüde devam edeceğimi söyleyerek cümlelerimi bitiriyorum. Allah'a emanet olun Hoşçakalın."

İlk maçına Galatasaray formasıyla 1997 yılında Ankaragücü karşısında çıkan Belözoğlu, Fenerbahçe formasıyla 39 yaşında kariyerini noktalamış oldu.

Tecrübeli futbol adamı, kariyeri boyunca saha içerisinde hırçın ve agresif tavırlarıyla dikkatleri üzerine çekse de forma giydiği takımlar için her zaman önemli bir rol oynadı.

809 MAÇA ÇIKTI

1997’den bu yana Galatasaray, Inter, Newcastle, Atletico Madrid, Başakşehir ve Fenerbahçe formalarını giyen Belözoğlu, futbolculuk kariyeri boyunca toplam 809 maçta görev aldı.

FENERBAHÇE'DE 226 MAÇ

Futbol hayatında en çok Fenerbahçe forması taşıyan Emre, sarı-lacivertli formayla 227 kez görev aldı. Belözoğlu bu karşılaşmalarda Kanarya'ya, 33 gol, 28 asistlik katkıda bulundu.

18 KUPA KALDIRDI

Milli futbolcu, formasını giydiği takımlarda 6 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası, 3 TFF Süper Kupa, 1 La Liga, 1 İtalya Kupası, 1 UEFA Kupası ve 2 Süper Kupa olmak üzere toplam 18 kupa kaldırdı.