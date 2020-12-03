Emre Belözoğlu: Kendini ispatlamış bir hocamız var

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, 4-3'lük Beşiktaş yenilgisi sonrası ağır eleştirilere maruz kalan Erol Bulut'a sahip çıktı.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş maçı ve Erol Bulut ile ilgili söylentilere yanıt verdi.

Ligdeki genel durumu değerlendiren Belözoğlu, "Ligde daha 30 hafta var, birşeyleri konuşmanın erken olduğunu zaten söylemiştik. Çok iyi bir hocamız ve takımımız var. Camia, taraftar ve biz onlara inanıyor ve güveniyoruz. Sezon sonuna kadar bu ligi taşıyabilecek ve sezon sonunda da inşallah kupayla taçlandıracak bir takımımız, hocamız var." ifadelerini kullandı.

"BEKLEMEDİĞİMİZ BİR MAĞLUBİYET OLDU"

Derbiyi yorumlayan Fenerbahçe'nin sportif direktörü, "Beşiktaş karşısında bizim de beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu ancak futbolda bunlar var. Her türlü skora her oyuna reaksiyon gösterebilecek bir camiamız ve oyuncu grubumuz var. Bu anlamda kendini ispatlamış bir teknik direktörümüz de var." açıklamasını yaptı.

"Neden bunlar konuşuluyor bilmiyorum ama bizim adımıza olumsuz bir tablo yok." diyerek sözlerini sürdüren Belözoğlu, "Motive şekilde işimize devam ediyoruz. Hocamız da oyuncularla gerekli görüşmeleri yaptı. Haftalık rutin görüşmelerdir bunlar, derbiye özel değil." dedi.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN BÜYÜK ADAYIYIZ"

Emre Belözoğlu, "Fenerbahçe, bu sene de şampiyonluğun en büyük adayıdır. Futbolda inişler çıkışlar olur. Mevcut yapımızın şampiyonluğu kazanabileceğini biliyoruz. İnandığımız doğrularla devam edeceğiz." sözleriyle inancını ortaya koydu.

Emre Belözğlu, "Mağlubiyetten sonra bunun 24 saati olur ama biz işimizi planlıyoruz. Futbolun içinden geldik. Başarının da başarısızlığın da bir süresi var. O süreyi geçtik, önümüze bakıyoruz. Kazansak da böyle olacaktı. Yapacak çok işimiz var." dedi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü, "Hocamızın önderliğinde yolumuza devam edeceğiz. Bir şeyleri konuşmak için erken olduğunu söylemiştik. Hocamız 5-1'lik maçtan sonra da oyundan memnun olmadığını söylemişti. Denizli'ye gideceğiz ve bizden beklendiği gibi sahaya çıkacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.