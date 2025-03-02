Emre Belözoğlu: Kolay teslim olduk

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Sarı-lacivertliler, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda hata yapmadı ve maçı 3-0'lık skorla kazandı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Mert Müldür, 26. dakikada Dusan Tadic ve 30. dakikada Youssef En-Nesyri attı.

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"OYUNCULAR TABİİ Kİ ELLERİNDEN GELENİ YAPTILAR"

Emre Belözoğlu, şunları dedi:

Bizim son beş maç mağlubiyet görmeden buraya gelmemiz bizim için değerliydi. Bugün de amacımız doğru oynamaktı. Ama burada ilk yarım saat kolay teslim olduk. Bu biraz canımızı sıkan bir durum ondan sonra oyuncular tabii ki ellerinden geleni yaptılar. İkinci ayrıda biraz daha birebire gittik.

"KOLAY TESLİM OLDUK"

Emre Belözoğlu, şu sözleri sarf etti:

Fenerbahçe karşısında biraz daha savunma güvenliğini arttırmanız gerekiyor. Aslında buna da çalıştık. Bir korner, ikinci gol bir korner devamı, çıkarken basit top kaybı, üçüncü golde yine bir orta sonrası devam eden pozisyon, rakibi çok rahat bıraktık. Kolay teslim olduk. Fenerbahçe'ye net pozisyon vermeden 3-0 oldu. Bu da Fenerbahçe'nin gücünün gerçeği, bunu kabul etmemiz lazım. Bizim için sakat oyuncuların artması üzücü, maçın 20-25 dakikalık bölümünde de kolay teslim olduk. Bunlar bizim için üzücü. Kafamızı kaldıracağız. Rizespor maçında iç sahada gösterdiğimiz güç devam edecek diye umuyorum.