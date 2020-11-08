Emre Belözoğlu: Konya yenilgisi bir yol kazası

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun Konyaspor maçı sonrası soyunma odası konuşması ortaya çıktı.

Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Konyaspor'a mağlup olan Fenerbahçe'de maç sonrası soyunma odasında neler yaşandığı ortaya çıktı.

Teknik direktör Erol Bulut, oyuncularıyla yaptığı konuşmada bu mağlubiyetin yol kazası olduğunu belirtti.

"HATALARIMIZIN FARKINA VARACAĞIZ"

Bu sezon ilk kez mağlup olan Fenerbahçe'de maç sonu soyunma odasında teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu sarı lacivertli oyunculardan kafalarını kaldırmalarını istedi.

İlk olarak oyuncularına seslenen Teknik Direktör Erol Bulut: “Ben değil biz olmaya devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl takım halinde kazandıysak, bugün de hep birlikte kaybettik. Hatalarımızın farkına varacağız, bir daha tekrar etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

"YOL KAZASI"

Erol Hoca'dan sonra söz alan sportif direktör Emre Belözoğlu, ''Kazandığında değil kaybettiğinde de takım olunması gerek. Bu maç bir yol kazası.'' diyerek futbolculara moral verdi.

Futbolcularına milli ara nedeniyle 3 gün izin veren Erol Bulut, izin dönüşü video toplantılar ile hataları ve yapılması gerekenleri futbolcularına anlatacak.