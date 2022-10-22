Emre Belözoğlu: Lig daha çok uzun

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçe karşısında aldıkları 1-0'lık mağlubiyetinin ardından konuştu. Belözoğlu, ligin daha çok uzun olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele uzun süre 0-0 eşitlikle geçilirken, 84. dakikada sahneye çıkan Diego Rossi Fenerbahçe'ye 1-0'lık galibiyeti getirdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Fenerbahçeye 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

"Fenerbahçe'nin bir düzeni var"

Genç çalıştırıcı yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe'nin bir düzeni var, baskılı oynamaya çalışıyor. Özellikle kendi sahasında... Bu oyunu rakibe oynatmak, mesafeyi daraltıp o kaosun içine sizi çekmeye çalışıyor. Bunu 65-70 dakika yaptırmadık. İkinci yarıya, ilk yarıya göre daha iyi başladık. Rakip müdahale yaptı, biz yaptık. Karşılığını onlar aldı. Biz alamadık." dedi.

"Lig daha çok uzun"

Kaybettikleri için üzgün olduğunu belirten Belözoğlu, "Sonuç itibarıyla karşınızda güçlü bir camia, güçlü bir oyuncu grubu ve çok tecrübeli bir teknik adam var. Oyun anlamında memnun olduğum ve olmadığım dönemler var. İstediğimiz oyunu, pas oyununu yaptığımız karşılığını aldık.

Ne zaman ki hareketsiz kaldık, bu sefer Fenerbahçe'nin istediği oyuna döndü. Üzgünüm kaybettiğimiz için... Lig daha çok uzun. Çok maç var. Oyun anlamında gelişebileceğimiz dönem var. Ben daha çok işimiz olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Grup birincisi olarak son 16'ya kalmak istiyoruz"

Başarılı teknik adam ayrıca, "Bu maçtan sonra hemen yarından itibaren Fiorentina hazırlıklarına başlıyoruz. Grup birincisi olarak son 16'ya kalmak istiyoruz. İyi çalışacağız dersimize. Ben de bütün oyuncularıma söylüyorum; hedeflerimiz var, hedeflerimiz arasında en önemlilerden biri Avrupa. Bunu başaracak güçteyiz." açıklamasını yaptı.