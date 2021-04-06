Emre Belözoğlu, Mert Hakan'dan özür diledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, oyuna daha erken alamadığı futbolcusu Mert Hakan'ın yanına giderek gönlünü aldı.

Fenerbahçe'nin başında ilk maçına Denizlispor karşısında çıkan Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, mücadele boyunca kulübede oturmazken futbolcularına sık sık direktifler verdi.





Oyunun her anında takımına hakim olmaya çalışan Belözoğlu, karşılaşmaya yedek başlayan Mert Hakan Yandaş'la dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

MERT HAKAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

Fenerbahçe, maçın son anlarına 1-0 üstün girerken Belözoğlu, 90'dan önce Mert Hakan'ı değişiklikte kullanmadı. Mert Hakan Yandaş oyuna girmek için çok istekli görünürken Belözoğlu, oyuncusunun yanına gidip erken oyuna alamadığı için önce sarıldı, sonra özür diledi.

O anlar objektiflere yansırken Mert Hakan Yandaş, 90+3. dakikada takıma galibiyeti getiren golü atan Samatta'nın yerine oyuna dahil oldu.



