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    Emre Belözoğlu, Mert Hakan'dan özür diledi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, oyuna daha erken alamadığı futbolcusu Mert Hakan'ın yanına giderek gönlünü aldı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 11:35
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 12:12
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    Emre Belözoğlu, Mert Hakan'dan özür diledi

    Fenerbahçe'nin başında ilk maçına Denizlispor karşısında çıkan Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, mücadele boyunca kulübede oturmazken futbolcularına sık sık direktifler verdi.

    Emre Belözoğlu, Mert Hakan dan özür diledi #1

    Oyunun her anında takımına hakim olmaya çalışan Belözoğlu, karşılaşmaya yedek başlayan Mert Hakan Yandaş'la dikkat çeken bir diyalog yaşadı.

    MERT HAKAN'DAN ÖZÜR DİLEDİ

    Fenerbahçe, maçın son anlarına 1-0 üstün girerken Belözoğlu, 90'dan önce Mert Hakan'ı değişiklikte kullanmadı. Mert Hakan Yandaş oyuna girmek için çok istekli görünürken Belözoğlu, oyuncusunun yanına gidip erken oyuna alamadığı için önce sarıldı, sonra özür diledi.

    O anlar objektiflere yansırken Mert Hakan Yandaş, 90+3. dakikada takıma galibiyeti getiren golü atan Samatta'nın yerine oyuna dahil oldu.

    Emre Belözoğlu, Mert Hakan dan özür diledi #2

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