Emre Belözoğlu: Morutan'ın keşke sözleşme problemi olmasa Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir maçının ardından Morutan hakkında konuştu. Belözoğlu, "Kontratında bana ilk söylenen bilgi resmi maçlardı ama sadece Süper Lig maçıymış. Bildiğim kadarıyla 5 tane daha maç var" dedi.

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ensonhaber.com

Süper Lig'in 30. haftasından Ankaragücü, Başakşehir ile karşılaştı.

Eryaman'da oynanan karşılaşmayı Ankaragücü taraftarı önünde 2-1 kazandı.

Maçın ilk yarısında gol çıkmazken taraflar pozisyona girmekte zorlandı. 45 dakikada gol sesi çıkmazken ekipler devreye beraberlikle gitti.

Beklenen gol ise ikinci yarıda penaltıdan 57. dakikada Tolga Ciğerci'den geldi. Golün ardından Başakşehir pozisyon bulsa da 67. dakikada Ali Sowe harika bir golle takımının ikinci golünü kaydetti ve skor 2-0 oldu.

Başakşehir'in ise tek golü 80. dakikada Figueiredo'dan geldi.

"Bu kadar kötü zeminde futbol oynamak çok zor"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, aldıkları 3 puanın önemini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bu kadar kötü zeminde futbol oynamak çok zor. İki takım oyuncularını tebrik etmek lazım ama benim oyuncularımı ayrıyeten tebrik etmek istiyorum, iyi çalıştık. Rakibi baskı altına aldık ve ilk yarıda golü bulabilirdik. İkinci yarı 2-0'ı yakaladık, 3'ü de atabilirdik. Yediğimiz golden sonra başka bir senaryo oldu. Hepimiz adına yorucu bir sene. Allah'ın izniyle sezonun sonunu iyi yerde bitireceğimizi düşünüyorum. Kulübümüzün 'kupa beyi' mirasını da en iyi şekilde temsil ederek finale çıkmak istiyoruz. Ne yazık ki bazı durumların da önüne geçemeyiz. Bugünkü zemin gibi, hakem durumu gibi durumlar ortaya çıkabiliyor.

"Morutan'ın keşke sözleşme problemi olmasa"

Morutan'ın sözleşmesiyle ilgili gelen soruları da cevaplandıran Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Kontratında bana ilk söylenen bilgi resmi maçlardı ama sadece Süper Lig maçıymış. Bildiğim kadarıyla 5 tane daha maç var. Morutan bizim için önemli bir oyuncu. Oyun içinde de değişiklikler yapıyoruz. Morutan bugün merkezde beklediğimiz performansı gösteremeyince kenara attık. Sonra tekrar merkeze geçti. Keşke sözleşme problemi olmasa. Her maç oynatmak isterim.

"Büyük bir skandal olarak görüyorum"

Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği'nin ve Ankaragücü'nün üst üste maçlar oynadığına değinen Belözoğlu, şu şekilde konuştu: