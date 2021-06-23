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    Emre Belözoğlu motoruyla Çeşme'de gezintiye çıktı

    Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Emre Belözoğlu, Çeşme'de motoruyla gezerken bir taraftarla karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2021 - 18:46
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    Emre Belözoğlu motoruyla Çeşme'de gezintiye çıktı

    Fenerbahçe geçen sezon şampiyonluğu kıl payı kaçırmış ve sezonun şampiyonu Beşiktaş olmuştu.

    Sezon ortasında teknik direktör Erol Bulut'la yolları ayıran sarı-lacivertli kulüp, sportif direktörlük yapan Emre Belözoğlu'nu göreve getirmişti.

    Kaybedilen şampiyonluğun ardından Emre Belözoğlu ile de yollar ayrılmıştı.

    Emre Belözoğlu motoruyla Çeşme'de gezintiye çıktı İZLE

    MOTORUYLA GEZİNİRKEN TARAFTARA DENK GELDİ

    Sezonun bitmesiyle Belözoğlu da tatile çıktı. Tatiline Çeşme'de devam eden Belözoğlu, motoruyla seyahat ederken bir taraftarla karşılaştı.

    Taraftarın, "Ağabeyim benim be!" sözüne karşılık el sallayan Belözoğlu, yoluna devam etti.

    Emre Belözoğlu motoruyla Çeşme de gezintiye çıktı #1

    Emre Belözoğlu motoruyla Çeşme de gezintiye çıktı #2

    Emre Belözoğlu motoruyla Çeşme de gezintiye çıktı #3

    Emre Belözoğlu motoruyla Çeşme de gezintiye çıktı #4

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