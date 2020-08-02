Emre Belözoğlu, Novak transferinde ısrarcı

Trabzonspor'la sözleşmesi sezon sonunda biten ve geleceği henüz belirsizliği koruyan Filip Novak'la ilgilenen Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun bu transferi gerçekleştirmeyi çok istediği öğrenildi.

Son iki sezondur taraftarlarını hayal kırıklığına uğratan Fenerbahçe önümüzdeki sezona, takımın başına gelecek yeni teknik direktörün yanı sıra, sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belözoğlu ile iddialı bir başlangıç yapmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, bu doğrultuda transfer çalışmalarını da sürdürüyorlar.

EMRE, NOVAK'TAN VAZGEÇMİYOR

Emre Belözoğlu önderliğinde yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye başlayan Kanarya'da, gözler yeniden Trabzonspor forması giyen Filip Novak'a döndü.

Özellikle Belözoğlu'nun Novak transferi için çok ısrarcı olduğu belirtildi.

Hazırladığı raporda Novak'ın her şeyden önce iyi bir takım oyuncusu ve profesyonel olduğunu ifade eden Belözoğlu, ayrıca önünde oynayan ve geriye fazla gelmeyen hücum oyuncularının açıklarını kapattığı ve buna rağmen ileri çıkarak gol pozisyonu yaratıp gol bulduğunu da vurguladı.

42 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Trabzonspor formasıyla tam 42 resmi maçta görev alan Çekyalı oyuncu, 10 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.