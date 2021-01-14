Emre Belözoğlu: Ömer Faruk aynı değeri bize vermiyor

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Ömer Faruk Beyaz'ı genç yaşta kaptan yaptıkları için üzgün olduğunu söyleyerek, genç futbolcunun takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Belözoğlu, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın takımdan ayrılacağının sinyallerini verdi.

"EVİNE KADAR GİTTİK"

Ömer Faruk'a çok iyi şartlar içeren bir proje sunduklarını vurgulayan Belözoğlu, "Ömer 17 yaşında, Ersun Yanal ayrıldıktan sonra Tahir Hoca'nın gelmesiyle başlayan süreçte 10 maçımız vardı, hepsinde kadroda oldu. 10 maçın 5'inde görev aldı. Ömer Faruk konusunda büyük bir üzüntü içinde olduğumu söylemek istiyorum. Ben ilk günden beri Ömer'in değerli bir futbolcu olduğunu herkesle paylaştım. Aslında ona hiç yapılmamış şekilde bir projeyle gittik, 5 senelik bir proje. Son dönemde başkan da dahil oldu. Kendisinin evine kadar gidildi ve projemiz anlatıldı." dedi.

"VERDİĞİMİZ DEĞERİN KARŞILIĞINI GÖREMİYORUZ"

40 yaşındaki sportif direktör, "İçimden, keşke 17 yaşında bana karşı böyle bir proje ve davranışla gelinseydi bile dedim. Ömer benim için çok değerli bir oyuncu. Üzüldüğüm nokta şu; Fenerbahçe takımı yarın bir gün tarihi anlatıldığında 'en genç kaptan' olarak Ömer Faruk yazacak. Ancak ne yazık ki verdiğimiz değerin karşılığını bulduğumuzu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.