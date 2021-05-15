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    Emre Belözoğlu, Pelkas ve Valencia ile konuştu

    Fenerbahçe’nin genç teknik direktörü Emre Belözoğlu, oyuncuları Pelkas ve Valencia ile özel olarak görüştü.
    • Haber Merkezi
    • 15.05.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 15.05.2021 - 12:58
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    Emre Belözoğlu, Pelkas ve Valencia ile konuştu

    Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe’de genç teknik adam, Pelkas ve Valencia ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

    Emre Belözoğlu, Pelkas ve Valencia ile konuştu #1

    “BÖYLE DEVAM ET VALENCİA”

    Ekvadorlu forvetle görüşme gerçekleştiren Belözoğlu, “Son haftalarda yakaladığın çıkış alkışlanacak cinsten. Ortaya koyduğun mücadele ise takdire şayan. Arkadaşlarına örnek oluyorsun. Kayseri’de de aynı performansı bekliyorum.” dedi.

    Emre Belözoğlu, Pelkas ve Valencia ile konuştu #2

    “GERÇEK PELKAS’I İZLET”

    Teknik adamın özel görüştüğü bir diğer isim ise Pelkas oldu. Pelkas ile görüşmesinde Belözoğlu, “Sezonu en iyi geçiren oyunculardan birisin. Son dönemde formun düştü ama ligi güzel bitirmek senin elinde. Bu maçta gerçek Pelkas’ı izleteceğine inanıyorum.” ifadesini kullandı.

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