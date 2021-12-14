Emre Belözoğlu, Pereira'yı geçti

Fenerbahçe'de sezon başı takımdan gönderilen Emre Belözoğlu, Vitor Pereira'ya büyük fark attı. Takımı 15. sıradan alan Belözoğlu, o dönem lig ikincisi olan Fenerbahçe'yi tabloda geride bıraktı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya deplasmanda 3-2 mağlup oldu ve 4 maçlık yenilmezlik serisini sona erdi.

Lider Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada avantajı kullanamayan sarı-lacivertlilerde hedefte bir kez daha Vitor Pereira var.

Sezon başından bu yana bir türlü istikrarlı sonuçlar alamayan ve zirve yarışında Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alan sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira eleştirilerin hedefi olurken gündeme bir kez daha geçtiğimiz sezonu tamamlayan Emre Belözoğlu geldi.

ŞAMPİYONLUĞU 1 MAÇLA KAYBETMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Erol Bulut'un görevine son verilmesinin ardından sarı-lacivertli takımın başına geçen ve görev yaptığı 10 maçta tek yenilgi alıp şampiyonluğu 1 maçla kaybeden Belözoğlu'yla yola devam edilmemiş ve Ali Koç yönetimi tercihini Vitor Pereira'dan yana kullanmıştı.

Aykut Kocaman'ın ardından Başakşehir'in başına geçen Belözoğlu, gösterdiği performansla takımına adeta seviye atlattı.

FENERBAHÇE’Yİ GEÇTİ

Ligde takımımın başında 8 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 22 puan topladı.

Göreve geldiğinde Başakşehir 6 puanla 15. sırada yer alırken göreve başladıktan sonra aldığı 22 puanla takımın puanını 28'e yükseltti ve Fenerbahçe'nin önünde 4. sırada kendine yer buldu.

Emre Belözoğlu Başakşehir'de göreve başlamadan önce ligde 19 puan toplayan ve 2. sırada yer alan Fenerbahçe, Belözoğlu'nun göreve başlamasının ardından rakibine hem lig sıralamasında hem de puan olarak geçilmekten kurtulamadı.