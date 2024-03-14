Emre Belözoğlu: Psikolojik destek alıyorum Ankaragücü'nün genç teknik direktörü Emre Belözoğlu, psikolojik destek aldığını açıkladı.

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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, son dönemde yaşadığı gergin anların ardından içini dökmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertli taraftarların kendisine küfretmesine çok içerlediğini her fırsatta söyleyen Emre Hoca, 343 Digital'deki konuşmasında psikolojik tedavi aldığını açıkladı.

"Destek almam gerekiyor"

Bir tane psikiyatristim var. 10 günde bir, bazen 10 günde iki, psikolojik destek aldığım bir ekibim var. Zor bir mesleğim var, sokakta bazen sizi seven, sevmeyen insanlar olabiliyor. Şöhretin götürdükleri hesaplandığında destek almam gerektiğini düşünüyorum.

Sakatların son durumu

Emre Belözoğlu, sakat futbolcuların son durumuyla da ilgili açıklama yaparak, "Ali Sowe ve Efkan Bekiroğlu çalışmalara başladılar. Oynayıp oynamayacaklarına maç günü karar vereceğiz. Mert Çetin'in ayak parmağında çatlak var. Ertaç'ın dönüşü uzayacak gibi. Bu maç özelinde Mert'in beklenmedik sakatlığı var." diyerek sözlerini tamamladı.