Emre Belözoğlu: Rakiplerimizle boy ölçüşmeye hazırız Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu yeni sezon öncesinde, "Şampiyonluk Türkiye’de kolay değil. Gerçekçi hedefler koymak doğru ama biz yine tüm rakiplerimizle boy ölçüşmeye hazırız" dedi.

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AA & Ensonhaber

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, takım isim hakkı için sponsorluk sözleşmesi imzaladı. İstanbul'daki bir otelde sponsorluk için düzenlenen imza töreninde genç teknik adam Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Sponsorluk anlaşması hakkında konuşan Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Türk futbol ekonomisini bu kadar daraldığı belki de en zor dönemlerini yaşadığı zamanda sponsorluklar çok önemli. Kendilerine Türk futboluna vermiş oldukları destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu beraberlik başarılarla taçlanır.

"Avrupa’da son yıllarda Türk futbolunun en başarılı takımı Başakşehir"

Başakşehir’in UEFA kulüpler sıralamasında en üstte yer alan Türk kulübü olduğunun altını çizen Belözoğlu şu ifadeleri kullandı:

Başakşehir’i 10 senenin 8’inde hem şampiyonluğa oynadı hem de Avrupa kupalarında ülkemiz önemli hizmetler yaptı. Başakşehir UEFA kulüpler sıralamasında 51. sırada, Avrupa’da son yıllarda Türk futbolunun en başarılı takımı Başakşehir. Bu sene de hedefimiz Avrupa kupalarında yer alabilmek için mücadele etmek ve büyük takımlara meydan okumak. Şampiyonluk Türkiye’de kolay değil. Başakşehir bunu 7. senesinde yaşadı. Gerçekçi hedefler koymak doğru ama biz yine tüm rakiplerimizle boy ölçüşmeye hazırız.

"Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz"

Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Emre Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Hedeflerimiz var, bu hedefler doğrultusunda doğru oyuncular tercih etmeye çalışıyoruz. Arap yarım adasının yüksek bütçelerde oyunculara teklifler yapması, büyük takımların sansasyonel transferler yapması bizi geride kaldı gibi gösterse de doğru işler yapıyoruz. Önümüzde zamanımız var. Transferlerimiz olacaktır. Doğru şekilde takımı güçlendirmek önemli. Transferlerimiz devam edecek, çok oyuncu getirmek yerine en iyisini yapmaya gayret edeceğiz. Beklentimiz en az 2, olabilirse 3 oyuncuyu kadroya katmak. Çok değerli oyuncuları dahil ettik. Fiziksel olarak iyi bir kamp geçirdik. Bu sene haftada 1 maç oynayacağız. En kötü Avrupa kupalarına katılmak istiyoruz.

"O rakamları karşılayamayacağımızı söyledik"

Emre Belözoğlu, “Luka Milivojevic’i transfer edeceğiniz iddia edildi. Bu transferde son durum nedir?” sorusuna, ise şu yanıtı verdi: