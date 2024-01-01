Emre Belözoğlu: Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm Gizli fon dolandırıcılığı davasının müştekilerinden Emre Belözoğlu, Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüğünü, yatırım yapmadan önce tanımadığını, dolandırıldığını anlayınca mahkemeye gittiğini söyledi.

ensonhaber.com

Futbol dünyasından çok sayıda ünlü ismin, İstanbul'da özel bir bankada müdür olan Seçil Erzan tarafından 'yüksek kâr vaadiyle fon alımı' yalanıyla dolandırılmasıyla ilgili açılan dava devam ediyor.



Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Halil Umut Meler ve Erol Bulut'un hakkındaki sözlerine cevap verirken, Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığı dönem ve Seçil Erzan davasına yönelik açıklamalarda bulundu.

Futbol Plus Youtube kanalına konuşan Emre Belözoğlu, mahkemeye intikal eden gizli fon dolandırıcılığı süreci ile ilgili şunları söyledi:



"Dekontların karşılığının olmadığını öğrenir öğrenmez şikayette bulunduk"

Bir bankacılık işlemi olduğunu ve yatırım yaptığımı düşündüm. Bunun dışında olduğunu anlayınca mahkemeye gittik. Elimize geçen kağıtların, dekontların karşılığının bankada olmadığını öğrendiğimiz anda şikayetimizi yaptık. Bize vaat edilen tarih gelmemişti bile... Banka müdürü ve yardımcısının imzalarının olduğu belgeler var. Hukuksal süreçler ilerliyor. Seçil Erzan'la bir kez yüz yüze görüştüm. Yatırım yapmadan tanımıyordum. Toplamda 1 aylık süreç var.

"Faruk Koca'yı tanıyorum, kendisi iyi bir insan"

Belözoğlu, hakem Halil Umut Meler'in Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılışmasının ardından saldıraya uğramasıyla ilgili de şu ifadeleri kullandı: