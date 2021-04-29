Emre Belözoğlu: Sonuna kadar mücadele edeceğiz

Fenerbahçe’nin Alanya’yla berabere kaldığı maçın ardından, Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’in 38. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor’la 0-0 berabere kaldı.

Mücadelenin ardından Fenerbahçe’de teknik sorumlu Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Belözoğlu, “Alanyaspor ve Çağdaş hocayı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Sezon başından beri inandıkları bir sistem var. Güçlü ve iyi organizasyonu olan bir takım. Onları tebrik ederek giriş yapayım.

Şampiyonluk yolunda, kesinlikle kazanmamız gereken bir maçtı.

"10 KİŞİ KALMADAN ÖNCE OYUN BİZE DÖNMÜŞTÜ"

İlk yarıdaki oyunumuzla, maçı kendimize biraz daha yakın görüyordum. Bildiğimiz ve inandığımız oyunu oynamaya çalıştık. Oynayan tüm arkadaşlarım, ellerinden geldiğince mücadele ettiler.

Oyun bize dönmüştü, özellikle de 10 kişi kalmadan önce. En azından rakibe bu kadar topu vermezdik. İnanıyorum, onların zaaflarına da iyi çalışmıştık.

"ALLAH'IN İZNİYLE SONUNA KADAR MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Hiçbir şey bitmedi. Net bir şekilde camiamızın ve oyuncularımızın bunu bilmesi gerek diye düşünüyorum. Biz sonuna kadar bu işi devam ettireceğiz.

Sonuna kadar Allah’ın izniyle mücadeleye devam edeceğiz. 4 maçımız var. Rakiplerimize saygı duyuyoruz. Futbol çok değişken bir oyun. 4 haftayı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu camiaya layık şekilde 4 haftayı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.