Emre Belözoğlu, tesislere helikopterle indi

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesi yaşanan belirsizliklerden dolayı ayrılık kararı aldığını duyurmuştu.

Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de istifa kararı aldığını duyurup basın toplantısıyla olağanüstü genel kurul kararına gideceklerini açıklamıştı.

Yaşanan gelişmelerden sonra Antalyaspor camiası yeni yönetimiyle Emre Belözoğlu'nun göreve devam etmesi için görüşmeleri sürdürdü.

"BİZİMLE OLACAĞINI BELİRTTİ"

Antalyaspor’dan dün Emre Belözoğlu için yapılan açıklamada, şu sözlere yer verildi:

Emre hocamız, zor bir dönemde görev alarak kulübümüze yalnızca saha içiyle sınırlı olmayan bir katkı sunmuş, mücadelesi, tutumu ve kulübümüzle kurduğu bağ ile Antalyaspor’da önemli bir temsil görevi üstlenmiştir. Yeni sezon planlamamızda da uyum içerisinde çalışacağımıza inandığımız hocamızla aynı kararlılık ve inançla devam etme isteğimizi bildirdik ve kendisi de aynı motivasyonla hedeflerimize ulaşma konusunda bizimle olacağını belirtti.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ"

Emre Belözoğlu ise yaptığı paylaşımda, şunları dedi:

Ayrılma kararımda söylediğim gibi bu ailenin bir parçası olmak, benim için daima gurur vericiydi. Bugün ise bu gururun yanı sıra, her şeyden önemlisi taraftarımızın gösterdiği teveccüh, camiamızda artık herkesin tüm problemler karşısında birlik olarak Antalyaspor’u ayağa kaldırma niyeti taşıması çok değerli... Teknik ekibimle beraber geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde oynadığımız Gaziantep FK maçı sonrasında önümüzdeki sezonun hazırlığına başlamıştık. Antalyaspor camiası için planlarımız ve hedeflerimizin hayata geçmesi yönünde gerekli aksiyonların en kısa sürede alınmasını temenni ediyorum. Bu gerçekleştiği takdirde aynı kararlılıkla ve aynı yürekle Antalyaspor’u hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışacağız.

TESİSLERE HELİKOPTERLE İNDİ

Emre Belözoğlu dün yaptığı paylaşımın ardından bugün takımın ilk antrenmanına katılmak üzere Antalyaspor tesislerine helikopterle iniş yaptı.