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    Emre Belözoğlu: Trabzonspor karşısında gereğini yapın

    Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Trabzonspor maçı öncesinde takımın tecrübeli isimleriyle birlikte futbolculara uyarılarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.02.2021 - 14:28
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 14:30
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    Emre Belözoğlu: Trabzonspor karşısında gereğini yapın

    Fenerbahçe sportif direktörü Emre Belözoğlu, takımın tecrübeli isimleriyle birlikte futbolculara bir konuşma yaptı.

    "GEREĞİNİ YAPIN"

    Belözoğlu, "Güçlü bir takımız. Ancak bu gücü bir türlü doğru şekilde kullanıp, sahaya yansıtamadık. Eğer bunu başarırsak, yenemeyeceğimiz takım yok. Trabzonspor karşısında bunu gösterebilirsiniz. Hepinizin üzerinde büyük bir sorumluluk var. Pazar günü sahaya çıkın ve gereğini yapın." ifadelerini kullandı.

    Emre Belözoğlu: Trabzonspor karşısında gereğini yapın #1

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