Emre Belözoğlu'dan hakemlere çarpıcı sözler: İşimiz kolay değil Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a 1-0 kaybedilen maçın ardından "Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor. O yüzden takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor" dedi.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, Ankaragücü'ne konuk oldu.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 30. dakikasında Edin Visca, bordo-mavilileri öne geçirdi. İlk yarı 1-0 Trabzonspor üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda taraflar yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince Karadeniz ekibi sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Trabzonspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

"Üzgünüm"

Emre Belözoğlu yaptığı açıklamada şunları dedi:

Üzgünüm, burada futbolcu grubu elinden geleni yapmaya çalışıyor.

"Kalitesi fazla olan takım galibiyeti aldı"

Genç teknik adam ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

Kalitesi fazla olan takım galibiyeti aldı. Trabzonspor bize alan vermesine rağmen kullanamadık. Trabzonspor'u tebrik ederim.

"Oyuncular, kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar"

Ankaragücü Teknik Direktörü Belözoğlu, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Belözoğlu, burada yaptığı konuşmada, karşılaşmayı kaybettikleri için üzgün olduğunu belirterek, şu şekilde konuştu:

Burada iki tane birbirine benzer oyun planı ile çıkmış takımın maçında top bize geçtiğinde yaptığımız basit hatalar yaptık. Karşımızdaki takımın kalitesi belli. Bizden daha kaliteli bir takım. Biz hata yaptık onlar sonuçlandırdı, onlar hata yaptı biz sonuçlandıramadık. Açıkçası üzgünüm. Oyuncular, kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama olmuyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. Yapmamız gereken en azından biraz daha oyunun ritmini hızlandırabilecek, saha içinde ikinci ve üçüncü bölgede daha etkili, doğru tercihleri yapabilen bir oyun sergilememiz gerekiyor. Bunu yapabilirsek bu maç da dahil olmak üzere her maçı kazanabilirdik. Son beş maçta görünün o ki bu kadar basit hatalar olmamalı. Pozisyon verme konusunda sıkıntımız yok ama üretkenlik konusunda sıkıntımız var gibi görünüyor. Oyuncular bence kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar. Kaybettiğimiz için üzgünüm.

"Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil"

Ligin geri kalanının Ankaragücü için zorlu geçeceğini savunan Belözoğlu, şunları dedi:

Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor. O yüzden takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Herkesle mücadele edebilecek bilgimizin de yeteneğimizin de olduğunu düşünüyorum. Doğru bir transfer politikası ile herkesle mücadele edebiliriz.

"Federasyonundan hakemine kadar biz herkesle mücadelemizi veririz saha içinde"

Oyuncularının kapasitelerinin maksimumunu verdiğini gördüğüne vurgu yapan Belözoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı: