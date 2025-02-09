İHA

Süper Lig'in 23. haftasında Antalyaspor, sahasında Başakşehir ile golsüz berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, takımın performansından memnun olduğunu ifade etti.

"OYUN 4-0, MAÇ 0-0 BİTTİ"

Belözoğlu, şu şekilde konuştu:

Oyuncular mükemmel oyuncular. Bizim takımımızın göstermiş olduğu reaksiyon, verdiğimiz uygulama çabası bu kadar üstün bir oyun devreye 3-0 girmemiz lazım. Oyun 4-0, maç 0-0 bitti. Futbolda bunlar var.

"SIFIR POZİSYON VERDİK"

Belözoğlu, son 3 maçında 13 gol atan Başakşehir'e karşı çok iyi bir savunma yaptıklarını belirterek, şu sözleri sarf etti:

Son 3 maçta 13 gol atan bir takıma sıfır pozisyon verdik. Biz de en az 6-7 net pozisyon kaçırdık. Oyuncularımın emeğine üzülüyorum, gösterdikleri çabanın karşılığını puan olarak alamadığımız için.

"KAZANMAYA İHTİYACIMIZ VAR"

Takımının başarısını oyunculara bağlayan Belözoğlu, şu açıklamada bulundu:

Böylesine enerjisi iyi, birbirini seven bir takımla çalışmak benim için büyük bir mutluluk. Oyuncularım gösterdiğimizi sahaya mükemmel bir şekilde yansıttılar. Ama skor olarak Beşiktaş maçı da, Başakşehir maçı da galibiyetle tamamlanmalıydı. Son dört sıradan uzaklaşmamız gerekiyor, bu nedenle kazanmaya ihtiyacımız var.

"HER MAÇA AYRI BİR SENARYO BELİRLİYORUZ"

Belözoğlu, her maça özel senaryolarla hazırlandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

Her maça ayrı bir senaryo belirliyoruz. Takım savunmasından hücum formasyonuna kadar dersimizi iyi çalışıyoruz. Oyuncularım uygulamada mükemmel bir performans sergiliyor.

"TÜRK FUTBOLUNUN MARKA DEĞERİ ÇOK DAHA ÖNCEDEN ZEDELENDİ"

Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan olaylara da değinen Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bu sadece bu sene özelinde değil. Türk futbolunun marka değeri çok daha önceden zedelendi. Fenerbahçe otobüsü kurşunlandı. Daha ne olabilir? Bu marka değeriyle ne konuşulabilir? O yüzden biz bunları çok yakınen yaşamış birisi olarak söyleyebilirim. Bence bu sene özelinde değil, çok seneden önce zaten ülkedeki futbol marka değeri kaybolmuştu.

"HİÇBİR OYUNCUMU AYIRT ETMEM"

Belözoğlu, oyuncularına güven duyduğunu belirterek, şunları dedi:

Hiçbir oyuncumu ayırt etmem. Hepsi benim için değerli. Onları mutlu görmek ve takıma katkı sağlamaları için elimden geleni yapıyorum. Hepsi benim arkadaşım, kardeşim, onların abisi, hocasıyım. Antalyaspor'un önceliklerini korumak, itibarını yüksek tutmak benim en büyük görevim.

"İZİN VERMEM"

Belözoğlu, oyuncuların performansının takım ruhu ile doğrudan bağlı olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: