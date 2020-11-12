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    Emre Belözoğlu: Üçümüz de koronayı ayakta atlatmışız

    Emre Belözoğlu: Üçümüz de koronayı ayakta atlatmışız

    Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın daha önce hiçbir belirti göstermeden koronavirüs geçirdikleri ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2020 - 13:21
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 13:46
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    Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

    Belözoğlu, yardımcısı Selçuk Şahin ve idari menajer Volkan Ballı ile birlikte antikor testi yaptırdıklarını söyledi.

    Emre Belözoğlu: Üçümüz de koronayı ayakta atlatmışız #1

    AYAKTA ATLATTILAR

    40 yaşındaki futbol adamı, bu teste göre daha önce hiçbir belirti göstermeden koronavirüs geçirdiklerinin ortaya çıktığını açıkladı.

    Emre Belözoğlu: Üçümüz de koronayı ayakta atlatmışız #2

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