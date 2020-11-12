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- Emre Belözoğlu: Üçümüz de koronayı ayakta atlatmışız
Emre Belözoğlu: Üçümüz de koronayı ayakta atlatmışız
Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın daha önce hiçbir belirti göstermeden koronavirüs geçirdikleri ortaya çıktı.
- Haber Merkezi
- 12.11.2020 - 13:21
- Güncelleme : 12.11.2020 - 13:46
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarıyla bir araya geldi.
Belözoğlu, yardımcısı Selçuk Şahin ve idari menajer Volkan Ballı ile birlikte antikor testi yaptırdıklarını söyledi.
AYAKTA ATLATTILAR
40 yaşındaki futbol adamı, bu teste göre daha önce hiçbir belirti göstermeden koronavirüs geçirdiklerinin ortaya çıktığını açıkladı.