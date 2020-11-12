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Emre Belözoğlu: Üçümüz de koronayı ayakta atlatmışız

Emre Belözoğlu: Üçümüz de koronayı ayakta atlatmışız

Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin ve Volkan Ballı'nın daha önce hiçbir belirti göstermeden koronavirüs geçirdikleri ortaya çıktı.