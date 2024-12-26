Haber Merkezi
Eski Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, HT Spor ekranlarında %100 Futbol Özel'e konuk oldu.
Yanı sıra Emre Belözoğlu'nun da konuk olduğu %100 Futbol Özel programında Burak Yılmaz, samimi açıklamalarda bulundu.
2010-11 ATIŞMASI
Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalardan sonra programda ilginç bir diyalog yaşandı. Burak Yılmaz'ın Rıdvan Dilmen ve Emre Belözoğlu cevabı gündem oldu.
İşte yaşanan diyalog:
Rıdvan Dilmen: "Sen 3 büyük takımda şampiyonluk gördün değil mi?"
Burak Yılmaz: " Fenerbahçe'de görmedim hocam."
Emre Belözoğlu: "Yani Trabzonspor'da bir şeyin var..."
Burak Yılmaz: "Yok abi, biz orada şampiyon olduk."
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