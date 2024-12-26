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Haber Merkezi

Eski Trabzonsporlu futbolcu Burak Yılmaz, HT Spor ekranlarında %100 Futbol Özel'e konuk oldu.

Yanı sıra Emre Belözoğlu'nun da konuk olduğu %100 Futbol Özel programında Burak Yılmaz, samimi açıklamalarda bulundu.

2010-11 ATIŞMASI

Burak Yılmaz'ın yaptığı açıklamalardan sonra programda ilginç bir diyalog yaşandı. Burak Yılmaz'ın Rıdvan Dilmen ve Emre Belözoğlu cevabı gündem oldu.

İşte yaşanan diyalog:

Rıdvan Dilmen: "Sen 3 büyük takımda şampiyonluk gördün değil mi?"

Burak Yılmaz: " Fenerbahçe'de görmedim hocam."

Emre Belözoğlu: "Yani Trabzonspor'da bir şeyin var..."

Burak Yılmaz: "Yok abi, biz orada şampiyon olduk."