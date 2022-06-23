Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, Okan Buruk'u kutladı

Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, Okan Buruk'u kutladı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve bir dönem Galatasaray forması giyen Burak Yılmaz, sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk'a destek mesajı paylaştı.

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk için tebrik mesajları gelmeye başladı.

Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a sosyal medya hesabından destekte bulundu.

"Her şey gönlünce olsun"

Başarılı teknik adam için eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu, "Herşey o güzel gönlünce olsun Okan ağabeyim." ifadelerini kullandı.





"Kalbim seninle"

Galatasaray'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz ise "Okan abicim kalbim her zaman seninle." paylaşımı yaptı.