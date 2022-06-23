Petrol
109.97
-0.07%
Euro
18.2897
0.06%
Dolar
17.3729
0.12%
Altın
1.022
0.66%
Borsa
2554
0.44%
Bitcoin
363.889
1.26%
BTXN Coin
7.80
-3.94%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C

    Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, Okan Buruk'u kutladı

    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ve bir dönem Galatasaray forması giyen Burak Yılmaz, sarı-kırmızılıların yeni teknik direktörü Okan Buruk'a destek mesajı paylaştı.
    • 23.06.2022 - 13:32
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 14:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, Okan Buruk'u kutladı

    Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk için tebrik mesajları gelmeye başladı.

    Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a sosyal medya hesabından destekte bulundu.

    "Her şey gönlünce olsun"

    Başarılı teknik adam için eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu, "Herşey o güzel gönlünce olsun Okan ağabeyim." ifadelerini kullandı.

    Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, Okan Buruk u kutladı #1

    "Kalbim seninle"

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz ise "Okan abicim kalbim her zaman seninle." paylaşımı yaptı.

    Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz, Okan Buruk u kutladı #2


    İlginizi Çekebilir

    Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz aynı karede! 'Şeyma'ya bin basar'
    Medya

    Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz aynı karede! 'Şeyma'ya bin basar'

    Kırıkkale'de sulama göletine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
    3. Sayfa

    Kırıkkale'de sulama göletine düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir