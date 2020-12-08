Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan PFDK'ya sevk edildi

Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği; Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu ve Selçuk Şahin'in PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Denizlispor-Fenerbahçe ve Gençlerbirliği-Alanyaspor maçlarının ardından TFF Hukuk Müşavirliği de PFDK'ya sevk edilen isimleri duyurdu.

EMRE BELÖZOĞLU VE SELÇUK ŞAHİN...

Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu ile birlikte yardımcısı Selçuk Şahin, talimatlara aykırı hareketleri nedeniyle kurula sevk edildi.





TFF'den yapılan açıklamada, "FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi EMRE BELÖZOĞLU'nun 06.12.2020 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü görevlisi SELÇUK ŞAHİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/2 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.





ÇAĞDAŞ ATAN DA PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Öte yandan Alanyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan da hakaret sebebiyle PFDK'ya sevk edildi.

Yapılan açıklamada, "ALANYASPOR Kulübü antrenörü ÇAĞDAŞ ATAN'ın 05.12.2020 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ALANYASPOR Süper Lig müsabakasındaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 06.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.