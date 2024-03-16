Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan'dan saha zeminine ortak isyan Süper Lig'deki Ankaragücü - Başakşehir maçı sonrası iki takımın hocaları Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan saha zeminine isyan etti.

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Süper Lig'in 30. haftasında Ankaragücü, sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'ndaki mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Ankaragücü'ne galibiyeti getiren golleri 57. dakikada penaltıdan Tolga Ciğerci ve 67. dakikada Ali Sowe attı.

Başakşehir'in tek golü 80. dakikada Joao Figueiredo'dan geldi.

Müsabakanın ardından ise iki takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan, saha zeminine isyan etti.

"Ligin itibarına yakışmıyor"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, zemin için, şu sözleri sarf etti:

Saha çok kötü. Dün burada ne yazık ki bir seviye alttaki maç oynanıyor. Süper Lig için itibar adına çok kötü bir görüntü. Konuşulacak çok şey var ama bu böyle devam etmemeli. Gençlerbirliği oyuncularına da yazık. Bunun düzenlenmesinin yapılması gerekiyor. Mücadeleye, emeğe yazık olmasın. 24 saat geçmeden bir maç daha oynuyoruz, doğru bulmuyorum. Ligin itibarı için hiç güzel bir durum değil.

"Sahada hangisini yapacaksınız"

Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ise, şu ifadeleri kullandı: