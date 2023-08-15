Emre Belözoğlu yenilgiyi yorumladı: Telafi edebilecek süremiz var Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Alanyaspor'a 2-0 kaybeden Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, iyi başlangıç yapamadıkları için üzgün olduğunu belirterek, "Önümüzde telafi edebilecek süremiz var" dedi.

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Başakşehir, Süper Lig'in ilk haftasında konuk olduğu Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendileri adına kötü bir başlangıç olduğunu söyledi.

Bu durumdan mutlu olmadığını dile getiren Belözoğlu, "Hava şartları bizim için zorluydu. Ama oyuncularım biraz daha gösterdiğimiz uygulama konusunda istediklerimi de yaptıklarında oyunun karşılığı geldi. Ne zaman biraz doğaçlama, içgüdüsel oynadılar o zaman rakip cezalandırdı" diye konuştu.

"Önümüzde telafi edebilecek süremiz var"

Belözoğlu, iyi başlangıç yapamadıkları için üzgün olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: