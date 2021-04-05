Emre Belözoğlu: Zoru başaracağız

Fenerbahçe-Denizlispor maçı öncesi Emre Belözoğlu, öğrencilerini toplayarak açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe’nin çiçeği burnunda teknik patronu Emre Belözoğlu, yeni görevindeki ilk maçı olan Denizlispor sınavı öncesi takımıyla toplantı yaptı.

Dünkü antrenmanda öğrencilerini etrafına toplayan 40 yaşındaki çalıştırıcı, hem maçın önemini anlattı hem de sezonun kalan dönemindeki beklentilerini oyuncularıyla paylaştı.

"YENİ BİR DÖNEME BAŞLIYORUZ"

Emre Belözoğlu, “Yeni bir döneme başlıyoruz. Önümüzde 10 lig maçı kaldı. Değişimin ilk adımını Denizlispor karşısında atacağız. Kadıköy’de bu sezon istediğimiz sonuçları alamadık. İlk maçtaki görevimiz, güzel bir oyunla buna son vermek.” ifadelerini kullandı.

"HEDEF ZOR 10'DA 10 YAPACAĞIMIZA İNANCIM TAM"

Fanatik'in haberine göre genç teknik adam, “Her takımda geçiş süreçleri zor olur. Ancak tecrübeli ve kaliteli bir takımız. Bu konuda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum.” dedi.

Şampiyonluk şanslarının hala olduğuna da değinen Emre Belözoğlu, “Bu bize bağlı değil. Ancak bizim yapabileceğimiz bir şey var. Kalan 10 maçımızı da kazanmak.

Evet, zor bir hedef. Ancak birlik olup, kalitemizi sahaya yansıtırsak, 10’da 10 yapacağımıza inancım tam. Yeter ki siz de buna inanın.” diye konuştu.