- Haberler
- Futbol Haberleri
- Emre Belözoğlu'na ilginç doğum günü pastası
Emre Belözoğlu'na ilginç doğum günü pastası
40 yaşına giren Emre Belözoğlu için üzerinde "Alo ben Emre Abin" yazan bir pasta yapıldı.
- Haber Merkezi
- 08.09.2020 - 09:21
Yaptırdığı transferlerle adından söz ettiren Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu, yeni yaşını kutladı.
40. yaş gününde ailesiyle birlikte vakit geçiren Emre için yapılan pasta, dikkatlerden kaçmadı.
"ALO BEN EMRE ABİN"
Oyuncuları ikna etmesiyle ün yapan Belözoğlu için sosyal medyada başlatılan, "Alo ben Emre Abin" capsleri bu kez pastaya dönüştü.