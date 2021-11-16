Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, verdiği bir röportajda, "Ben kimseyi 'Alo ben Emre Abin' diye aramadım" ifadelerini kullandı.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Emre Belözoğlu ile çıkışa geçti. Genç hoca ile son 4 maçın 4'ünü de kazanan İstanbul ekibi, 9. sıraya kadar yükseldi.

Belözoğlu, Tivibu Spor'dan Çiğdem Günal'ın konuğu oldu. Soruları yanıtlayan Belözoğlu, çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

Bir dönem Fenerbahçe'de transferleri gerçekleştiren Emre Belözoğlu ile "Alo ben Emre Abin." sözü özdeşleşmişti.

"HİÇ KİMSEYİ 'ALO BEN EMRE ABİN' DİYE ARAMADIM"

Kendisine yöneltilen "En son kimi 'Alo ben Emre Abin' diye aradınız?" sorusuna Belözoğlu, "Hiç kimseyi 'Alo ben Emre Abin' diye aramadım, hiçbir genç oyuncuyu bu şekilde yoldan çevirmedim." diyerek yanıtladı.

Açıklamalarının devamında Belözoğlu, "Mevcut kadromuz çok iyi, Aykut Hoca, benim için çok değerli ve Türk futbolunda akil diyebileceğimiz ve her konuda rahatlıkla danışabileceğimiz bir futbol adamı. Biz Aykut Hoca'dan özellikle fizik olarak çok iyi bir takım devraldık.

Emre Belözoğlu'ndan 'Alo be Emre Abin' itirafı İZLE







“BU DAHA BİR BAŞLANGIÇ”

Bizim gözlemimize göre, biraz daha dinamik, önde daha fazla çoğalması gereken bir takım oluşması gerekiyordu. Biz biraz daha topun hızını artırdık, rakip sahada çoğalmaya çalıştık ve karşılığını aldık açıkçası. Bu daha bir başlangıç, 4 maç kazanmak çok önemli. İnşallah bu böyle devam edecek. Oynamaktan keyif alan bir oyuncu grubu var.

Bu takım Aykut Hoca'yla da daha fazla puan kazanabilecek oyunlar oynuyordu ama futbolda bazen top kaleye girmiyor. Devre arasına kadar her maçımızı kazanmak istiyoruz. Bunu da başarabilecek güçteyiz.





“VISCA İLE DEVAM ETMEK İSTERİM”

Ben Visca ile devam etmek isterim. Burada onun kararı önemli. Kulübün bayrak oyuncularından bir tanesi. Bu kulübün gelişiminde en büyük katkısı olan oyuncudur ve her teknik adam onun gibi bir oyuncuya sahip olmak ister. Bildiğim kadarıyla Visca ile ilgili bize gelmiş bir teklif yok.

32-33 yaşından sonra bir teknik direktör gibi oyunu değerlendirmeye çalıştım. Kazanmanın her şey olduğuna inanmıyorum ama kazanmayı alışkanlık haline getiren bir takım yaratmak istiyorum.

Tolgay Arslan çok beğendiğim bir oyuncu ama bugüne kadar Başakşehir'de transfer için hiçbir oyuncuyla görüşmem olmadı. Scout ekibimize önümüzdeki günlerde çok değerli bir isim katılabilir.

Bir dönem Sarri'nin yanında 1.5 ay görev alacaktım fakat süreç çok hızlı ilerledi. Milli takımla görüşmem de oldu. Başakşehir'e gelmeden önce Rusya'dan çok ciddi bir teklif aldım ama Başakşehir olunca hepsini bir kenara koydum. Başkanımızın benden takımın başına geçmemi istediği zaman tüm planlarımı değiştirdim. Çok mutluyum buraya geldiğim için.





“BEN ÇOK ZOR BİR OYUNCUYDUM”

Ben çok zor bir oyuncuydum. Çalıştığım teknik adamları çok zorladım ama gelişimimde en büyük faydasını gördüğüm hoca Abdullah Avcı'ydı. Abdullah Hoca çok kahrımı çekti. Futbola teknik adam gibi bakmamda en çok faydasını gördüğüm hoca Abdullah Avcı'ydı.

A Milli Takım için teklif aldım, hem hocamız hem de federasyon başkanımız ile görüştük ama teklifin benim için doğru olmadığını düşündüm. Oynadığımız maçlardan sonra rakip teknik adamlarla maçın analizini yapmayı çok isterdim. Şenol Güneş'in değersizleştirilmesini doğru bulmuyorum. Ülkemizde futbol adamı çok az yetişiyor, onları değersizleştirmek doğru değil. Şenol Güneş, çok değerli bir teknik adam. Bu takımın gelişmesinde emekleri çok büyük.

“FENERBAHÇE’DEN BEN AYRILMAK İSTEDİM”

Sezon bittiğinde Fenerbahçe'den ayrılmak, hem benim hem de kulüp için doğru olandı. Sayın başkanımız Ali Koç, fikrini beyan ettiğinde kalmak istemediğimi ben söyledim. Bunun Fenerbahçe için daha iyi olacağını ifade ettim. Sonra da zaten görevi bıraktım.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini almak benim için kolay olmadı. 10 hafta içinde çok doğru işler yaptık. Erol Hoca'nın nasıl katkıları olduysa, ben ve ekibimin de kulübümüze katkıları oldu.

Fenerbahçe'de Sportif Direktörlüğü ben istemedim. Teknik Direktörlüğü ben istemedim. Bana bu görevler verildi. Çok sevdiğim meslek ve çok sevdiğim kulüp olunca geri durmadım. Fenerbahçe'de doğrularımız, hatalarımızdan çok daha fazlaydı. Bizde hata olur ama yanlış olmaz. Hatalardan dönmesini bildik. Fenerbahçe'deki sürecimi en doğru şekilde yönettiğimi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.