Emre Belözoğlu'ndan Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu yorumu

Başakşehir'in teknik patronu Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler'le ilgili açıklamalarda bulundu.

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kerem Aktürkoğlu'nun "Başakşehir'de 4 yılımın çalındığını düşünüyorum." sözlerine karşılık verdi.

"Şöhret, Kerem'in ayaklarını yerden kesmiş"

Vole Youtube kanalına konuşan Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun gündem yaratan o sözleriyle ilgili soruyu da cevapladı. Belözoğlu, “Ben de Kerem Aktürkoğlu gibi kulüpleri şikayet etsem 200-250 sayfalık kitap yazarım. Zannetmesin ki o sıkıntıları sadece o yaşadı. Şöhretin bazen ayaklarınızı yerden kestiği zamanlar vardır, ben de çok yaşadım, onu iyi yönetmek lazım." dedi.

"Kerem çok panikti, top kaptırıyordu"

O dönem Kerem Aktürkoğlu ile Başakşehir'de beraber görev yapan Belözoğlu, "Kerem'in ne yaşadıklarını bilmiyorum. Açıkçası o dönem güçlü bir takım vardı fakat daha dış etkenlerden etkilenen oyuncu imajı vardı. Panikti, çok top kaptırıyordu. Kiralanma süreçleri oldu vs. Bugün birçok teknik adam veya futbolcu sıkıntılar yaşamıştır.

4 sene derken neyi kastetti bilmiyorum. Ben de anlatsam Kerem Aktürkoğlu kadar 250 sayfalık kitap yazarım. Zannetmesin ki sıkıntıları bir tek o yaşadı. Mesleki olarak bir yerlere gelmiş birçok insan sıkıntılar yaşamıştır. Bu hatayı yapmış bir ağabeyi olarak söyleyeyim. Konuşurken 'Onlarla hesaplaşacağım, bunları unutmadım' bakış açısını kullanmaması gerek." şeklinde konuştu.

"Arda, Sergen Yalçın'dan daha iyi"

Arda Güler'le ilgili de konuşan Belözoğlu, "16 yaşında ben de çok iyi futbolcuydum, Tugay Kerimoğlu'da anlatırlar çok iyi futbolcuydu, Sergen abiyi (Yalçın) anlatırlar çok iyi oyuncu, hepsiyle de yan yana oynadım ama ben 16 yaşında hiçbirimizin Arda Güler kadar iyi olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.