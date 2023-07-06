Emre Belözoğlu'ndan Arda Güler yorumu Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olması hakkında, "Fenerbahçe ve Arda için hayırlısı olsun. Ondaki yeteneği çok küçük yaşta keşfetmiştik. Allah onu sakatlıklardan korusun" dedi.

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Geçtiğimiz sezonu Başakşehir ile Türkiye Kupası finali oynayan ve Süper Lig'i 5. sırada noktalayan teknik direktör Emre Belözoğlu, yeni sezon öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyeceğiz"

42 yaşındaki çalıştırıcı hedeflerinin Avrupa olduğunu söyledi.

Başakşehir'in kurulduğu günden beri tek hedefi ülkemizi Avrupa'da temsil etmek. Bunu da büyük oranda yakaladı. Bu sene de hedefimiz net bir şekilde büyük takımları zorlayarak Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyeceğiz.

"4 oyuncu transfer etmek istiyoruz"

Emre Belözoğlu, 4 transfer yapmak istediklerini belirtti.

Çok yakın bir sürede bazı transferlerimizi açıklayacağız ancak Türk futbolunun mevcut ekonomisinde büyük kulüpler dışındaki kulüplerin transfer yapması çok zorlaştı. Sağ olsun başkanımız bizim için bir bütçe hazırladı. Belli pozisyonlara 4 oyuncu transfer etmek istiyoruz. Önemli oyuncular almak istiyoruz.

"Büyük liglerde oynamış oyuncuları değerlendiriyoruz"

Belözoğlu, büyük liglerden oyuncu baktıklarını açıkladı.

Büyük liglerde oynamış oyuncuları değerlendiriyoruz. Ligimizin büyük kulüplerinde oynamış oyuncuları düşünmüyoruz. Ayrıldığımız ekibimizden çok şey öğrendim. Yeni ekibimizi oynatmak istediğim oyuna uygun şekilde kurduk. Kendilerine önemli teklifler vardı ama bizi seçtiler. Kendilerine teşekkür ediyorum.

"Yeteneği çok küçük yaşta keşfetmiştik"

Arda Güler'in Real Madrid'e transferi hakkında konuşan Emre Belözoğlu şu yorumu yaptı:

Fenerbahçe ve Arda için hayırlısı olsun. Ondaki yeteneği çok küçük yaşta keşfetmiştik. Allah onu sakatlıklardan korusun. Keşke her sene Arda gibi oyuncular çıksa ama 15-20 senede bir çıkıyor ne yazık ki. İnşallah bizim yaşadığımız sıkıntıları yaşamaz ve ülkesini çok iyi temsil eden bir oyuncu olur Arda.

"Allah büyük, belki sonuna kadar zorlarız"

Emre Belözoğlu açıklamalarına şöyle devam etti:

Geçtiğimiz sezon bazı oyuncularımızın sezon ortasında ayrılması bizi etkiledi. Bu sene lige konsantre olmak bir teknik adam için değerli. Rakibi analizi etme, oyunculara aktarım haftada tek maç oynayınca daha önemli. Galatasaray geçen sezon bu şekilde şampiyon oldu. Allah büyük, belki sonuna kadar zorlarız.

"Fenerbahçe'nin başında başarılı bir teknik adam var"

Belözoğlu, son olarak şu sözleri sarf etti: