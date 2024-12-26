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Teknik direktör Emre Belözoğlu, futbolculuğu döneminde Fatih Terim'in kendisini A takıma yükseltmesi sürecinde yaşananları anlattı.

Habertürk Televizyonu canlı yayınında "%100 Futbol" programına katılan Emre Belözoğlu, Galatasaray altyapısında oynarken bir maçta kırmızı kart gördüğünü söyledi.

Belözoğlu, "Ben kırmızı kart gördüm paf takımda, hakemle bir diyaloğumdan dolayı. Yine agresif bir oyuncuydum gençliğimde de. Genç takımda oynuyorum, iyi işler yaptığımı düşünüyorum, A takıma çıkamıyorum bir türlü. 16 yaşındaydım, daha yaşım küçük aslında." dedi.

Bunun üzerine antrenörlerinin kendisine kızdığını ve tesislerden gönderdiğini aktaran Emre Belözoğlu, "Kırmızı kart gördüm, babamda da bende de emeği çok olan rahmetli Salih Bulgurluoğlu altyapı sorumlusuydu, 'Sen babana hiç benzememişsin, seni kovacağım, bir daha gelme bu kulübe' dedi, beni tesisten gönderdiler." diye konuştu.

"AĞA MISIN" DEDİ"

İki gün sonra tesislere çağrıldığını dile getiren Belözoğlu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le görüştüğünü kaydetti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

İki gün sonra telefon çaldı, dediler ki 'Seni tesise çağırıyorlar, babanla beraber gel' Dedim herhalde bizi gönderecekler. Gittim altyapı binasına Ahmet Ceyhan Hoca vardı, 'Sen benle konuşmayacaksın, git Fatih Hoca'yla konuşacaksın' dedi. Gittim Fatih Hoca'nın yanına, bana 'Sen ağa mısın, herkese dikleniyormuşsun. Gel ben sana göstereyim burada kim ağa kim ağa değil' dedi ve A takıma aldı. Ben de Ahmet Hoca'ya dedim ki, 'Söyleseydiniz daha önce bir kırmızı kart görürdüm, daha önce çıkardık'

"ÇOCUKKEN ÇOK BÜYÜK FENERBAHÇELİYDİM"

Çocukken büyük Fenerbahçeliydim. Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin ve Aykut Kocaman ile büyüdüm.

"MOURINHO ŞANSI HAK EDİYOR"

Öte yandan genç çalıştırıcının diğer açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Fenerbahçe'nin oyununu daha güçlendirebilecek formasyonlar var. Jose Mourinho'ya inananlardan birisiyim. Çünkü hiçbirimize bu şansı vermediler. İkinci şansı hak edecek birisi varsa o da Jose Mourinho'dur.

"FATİH TERİM EN İYİLERDEN"

"Fatih Terim, Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük teknik direktörlerinden bir tanesi. Ben de genç takımda oynadığım dönemde A takıma çıkaran, bize o şansı veren, güvenen, inanan bir teknik direktör. Hepimizde hakkı, emeği olan birisi olması itibariyle hep bizde değerini koruyacak.

"AYKUT KOCAMAN'I SEVERİM"