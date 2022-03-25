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Emre Belözoğlu'ndan Burak Yılmaz'a destek
Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Milli Takım'da uzun yıllar birlikte forma giydiği Burak Yılmaz'a destek paylaşımı yaptı.
- Haber Merkezi
- 25.03.2022 - 10:25
Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Portekiz maçında penaltı kaçıran Burak Yılmaz için destek paylaşımı yaptı.
"KRAL BURAK"
Belözoğlu, Milli Takım'da uzun yıllar birlikte forma giydiği golcü futbolcuyla beraber çekilen fotoğrafını paylaşırken Burak Yılmaz'ın kafasına kral tacı ekledi.