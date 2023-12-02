Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar: Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu. Kendisine sorulan sorulara samimi yanıt veren genç hocanın sözleri sosyal medyada da gündem oldu.

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Seçil Erzan tarafından dolandırılan futbolculardan biri olan Emre Belözoğlu, bu gündemi şimdilik unutmak istiyor.

Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Emre Belözoğlu, TRT Spor'a konuk oldu.

Ankaragücü'nün teknik direktörlüğünü yapan tecrübeli isim Galatasaray ve Fenerbahçe için de açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'yi çalıştırmak isterim"

Ben Galatasaray'dan Inter'e giderken de Galatasaray en sonunda benimle anlaşmak istedi. Ama ben kararımı vermiştim. Hayat ne getirir bilemeyiz, büyük konuşmaktan yana değilim ama Galatasaray’ın başında Okan Buruk’tan sonra Arda Turan’ı, Selçuk İnan’ı görmek isterim. Onları oraya daha çok yakıştırırım. Bir gün büyük takım çalıştırırsam Fenerbahçe'yi çalıştırmak isterim.

"Ben Fenerbahçe'nin ta kendisiyim"

Fenerbahçe'nin ta kendisi olan oyunculardan biriyim. Son nefesime kadar Fenerbahçe.

"22 yaşında Atletico Madrid'e dönsem..."