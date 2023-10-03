Emre Belözoğlu'ndan çarpıcı sözler: Hedefimiz Avrupa'da oynamak Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Emre Belözoğlu için imza töreni gerçekleştirildi. Genç teknik adam iddialı sözler sarf etti.

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Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas'ın ardından takımın başına getirilen Emre Belözoğlu için imza töreni düzenlendi.

Genç çalıştırıcı Emre Belözoğlu, hedeflerinin Avrupa olduğunu söyledi.

İşte açıklamalarından öne çıkan satır başları...

Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Sayın Başkanımız Faruk Koca'ya ve yönetim kurulumuza, bana göstermiş oldukları teveccüh için çok teşekkür ederim. Ankaragücü gibi Kurtuluş Savaşı'nda şehitler vermiş çok büyük bir camiaya, büyük tutkusu olan taraftarın önünde olmak için sabırsızlanıyorum. Sayın Başkan ile kısa bir süre görüştük. Bu kulüp için neler yaptığını gıyabında biliyordum. İnşallah hakkımızda hayırlı bir karar vermişizdir.

Tolunay Hoca çok değerli bir adam"

Futbol hep hayatımın merkeziydi. Her yaptığım işte kendimce incelemeler yaparım. Büyük takımlarda çalıştım. Fenerbahçe ile başladım. Başakşehir ile birlikte Avrupa kupalarına katıldık. Avrupa'da son 16 oynadık, Türkiye Kupası finali yaptık. Kupa Beyi Ankaragücü'nü elemek bizim için şerefti geçen sene yarı finalde. Şimdi Ankaragücü taraftarını yanımızda görmek çok büyük bir keyif olacak. Tolunay Hoca, çok değerli bir teknik adam. Mesleğin itibarını koruyan, çalıştığı yerlere en iyi şekilde hizmet eden biri. Bize iyi bir takım bıraktı. Bu güçlü yapının, coşkulu taraftarın hangi oyunu istediğini biliyorum. Zamanla bu oyunu kazandıracağız. Ofansif ve kazanan bir oyun istiyoruz.

"Elimden geleni yaparım"

Bulunduğu camialar için elinden geleni yaptığını söyleyen genç çalıştırıcı, "Bulunduğum camialar için elimden geleni yaptım. Doğrudur, Pelkas'ın Başakşehir'e gelmesi için görüşmeler yapmıştım. Transferle alakalı da bize bir şey düşerse yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz Avrupa'dır"

Sayın Başkanımız da ben de iddialı insanlarız. Ben de onunla beraber kendi görevimce Ankaragücü'nü hak ettiği Avrupa kupalarında oynamaya götürmek için geldim. Bunun için hedefler, rakamlar söylemek gerçekçi olmayabilir ama hedefimizin Avrupa olması gerçekçidir. Bu taraftarın, başkanın ne istediğini biliyorum. Fenerbahçe ve Başakşehir'de kendimle ilgili izlenimler bıraktım. Hiç kimse tek başına bir şey başaramaz. Tek başına başardığını düşünmek kibirdir. Takım olarak başarıya gidersin. Ben kendimi hiçbir zaman önde görmedim. İşler kötü giderken ben kendimi hep önde gördüm. Başkan ile birlikte hedeflerimiz örtüşüyor. Ben Avrupa kupalarına katılım için elimden geleni yapacağım. Oyuncu kardeşlerimle beraber bunu başaracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

Ben kısa süre içerisinde başkanımızla görüştüm, takımı inceleme ve değerlendirme fırsatım olmuştu. Benden önce oynanmış bir maçla ilgili yorum yapmam. Tolunay Hoca elinden geleni yaptı. Futbol olarak planlarsınız ama en iyi planlar bile olumlu sonuçlar çıkmayabilir. Ankaragücü, Galatasaray maçında çok iyi bir kaleci kazandı. Ankaragücü hedefe giderken oyuncu da yetiştirmelidir. Galatasaray maçına pozitif taraftan bakmalıyız. Oyuncuları motive etmeliyiz.

Galatasaray ve Fenerbahçe cevabı

Galatasaray ve Fenerbahçe'den de bahseden Belözoğlu, "Galatasaray ve Fenerbahçe üst düzey kadrolar kursalar da lig içinde belli kırılmalar yaşayabilirler. Galatasaray ve Fenerbahçe çok üst düzey oyuncular getirdiler, sezonu çok erken açtılar ve bunun ekmeğini yiyorlar." açıklamasını yaptı.