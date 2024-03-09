Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe sözleri: Beni isterlerse... Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından Emre Belözoğlu, son dönemde eski camiasıyla yaşadığı problemlere yönelik açıklamada bulundu.

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Süper Lig'de kariyerine Ankaragücü Teknik Direktörü olarak devam eden Emre Belözoğlu, "Galatasaray tarihinin en iyi kadrosu" sözü, Fenerbahçe taraftarlarının küfürü ve Fenerbahçe ile ilgili planları için 343 Digital'a flaş açıklamalar yaptı.

İşte o sözler...

Bireysel olarak sözlerimizin arkasındayım. Giren ve çıkan oyunculara bakarsak böyle. Ligin en iyi kalecisi, stoperi, 6 numarası, 10 ve 9 numarası Galatasaray’da. Bu bir tespit. Galatasaray’a kendimizi tekrar göstermek için yapılmış bir tespit değil. Çok seneler önce tercihimi yaptım. Bir futbol adamı olarak tespit yaptım.

"Fenerbahçe için de 'son 20 yılın en iyi kadrosunu kurdu' dedim"

Fenerbahçe’nin alınmasını gerektirecek bir şey yok. Fenerbahçe için de 'Son 20 yılın en iyi kadrosunu kurdu' dedim. Bizim söylediğimiz ayet değil. İnsanlar algı oluşturmaya çalışıyor. Bu artık gerçeğin önüne geçti.

"Fenerbahçe beni isterse o gün karar veririz, istemezse..."

Fenerbahçe'ye kendimi ait hissettim. Hayatın gerçeklerini, bana küfür eden insanlardan önce gördüm. 16 yaşından beri profesyonel bakış açısını hayatıma getirdim. Bunları söylerken, bir çaba içerisinde değilim. Hayatımda kimseye ihtiyacım yok. Fenerbahçeli olduğumu da samimice söyledim. Fenerbahçe'ye teknik direktör olma hayalim yok. Fenerbahçe ile ilgili hiçbir hayalim yok. Zaten Fenerbahçe'de her görevi yaptım. Bunları ben istedim diye değil, beni istediler diye yaptım. Fenerbahçe, beni isterse o gün karar veririz. İstemezse, hayatıma çok güzel bir şekilde devam ederim.

"Fenerbahçe'yi çok sevdim"

Hayatımda hiç plan yapmadım. Çocukken Fenerbahçeliydim, Galatasaray'da oynadım. Kaderin önüne geçemezsin. Kaderci ve teslim olmuş bir hayata sahibim. Fenerbahçe'de futbol oynamayı hayal etmedim. Karşıma geldi, Fenerbahçe'yi çok sevdim, ait hissettim. Ben istedim diye olmadı, Fenerbahçe beni istedi diye oldu.

"Fenerbahçe inşallah en güzel yerlerde olur"

Konu Fenerbahçe olduğunda menfi konuşmam, yutkunurum ve susarım. Fenerbahçe'ye küsme gibi olmaz. Fenerbahçe'yi son 10 haftada şampiyonluk yarışına soktuğumuzda da bu grup bana küfür ediyordu. Küfürde kalamam, hayatıma devam etmek zorundayım. Fenerbahçe inşallah en güzel yerlerde olur.

"Mücadele edeceğim"