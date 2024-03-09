Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri kızdıran sözler: Ligin en iyi 9 numarası Icardi Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, katıldığı bir YouTube programında Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray'a övgüde bulundu.

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ensonhaber.com

YouTube'daki 343 Digital kanalına önemli açıklamalarda bulunan Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, 3-0 mağlup oldukları maçın ardından, "Galatasaray bu ligin çok üstünde bir takım. Oyuncu kalitesi olarak bilmiyorum belki Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir. Bu kadar yüksek seviyede oyunculara karşı ben Süper Lig'de açıkçası futbolcu olarak da teknik direktör olarak da oynamadım" dediği Galatasaray için övgülerini sürdürdü.

Belözoğlu, açıklaması hakkında şu sözleri kullandı:

Şimdi bir sporcu ve teknik adam gözüyle değerlendirme yaptığınızda bir takımın omurgası vardır. Bence ligin en iyi kalecisi Galatasaray'da, ligin en iyi stoperi Galatasaray'da, ligin en iyi 6 numarası Galatasaray'da, ligin en iyi 10 numarası Galatasaray'da ve ligin en iyi santrforu Galatasaray'da.

"Ben çok çok seneler önce zaten tercihimi yaptım"

Sözlerine devam eden Belözoğlu, "Bu bir tespit. Onun dışında Galatasaray'a bir şeyler göstermek için yapılmış bir tespit değil. Galatasaray'a kendimi tekrar göstermek için yapılmış bir tespit de değil. Ben çok çok seneler önce zaten tercihimi yaptım" ifadelerini kullandı.

Belözoğlu, bu sezon takımının başında 26 maça çıktı, bu maçlarda 10 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde etti.

Maç başına 1.50 puan ortalaması tutturan Belözoğlu liderliğindeki Ankaragücü, Süper Lig'de topladığı 30 puanla 16. sırada yer alıyor.