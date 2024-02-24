Emre Belözoğlu'ndan istifa sinyali Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Kayserispor maçının ardından istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım." sözlerini kullandı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 27. haftasında Ankaragücü deplasmanda 2-0 öne geçtiği maçta Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

Bu galibiyetle birlikte Ankaragücü'nün teknik direktörü Emre Belözoğlu ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü, son 5 maçta galibiyet yüzü göremezken, 43 yaşındaki hocanın takımı ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

5 maçtır galibiyet alamıyor

İşte Emre Belözoğlu'nun Ankaragücü ile birlikte son 5 maçı:

Fenerbahçe 1-0 Ankaragücü

Ankaragücü 0-0 Sivasspor

Konyaspor 1-0 Ankaragücü

Ankaragücü 0-3 Galatasaray

Kayserispor 3-2 Ankaragücü

29 puanda kaldı

Öte yandan Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Ankaragücü, 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü, İstanbulspor'u konuk edecek.

İstifa sinyali

Emre Belözoğlu, Kayserispor karşılaşmasının ardından istifa sinyali verdi. Genç teknik adam, "Bu akşam başkan ile konuşup gereğini yapacağım." sözlerini sarf etti.

43 yaşındaki teknik adam ayrıca, "Analiz yapacak bir şey yok. İlk yarıda planlara uygun davranan, ikinci yarıda tamamen kontrol dışı... Çok kötü bir durum, çok kötü organizasyon. Başkanımızla konuşup gereğini yapacağım. Kimsenin şüphesi olmasın. Bu akşam konuşacağım." diye konuştu.