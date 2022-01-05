Emre Belözoğlu'ndan kötü haber! O maçta takımın başında olmayacak...

Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Emre Belözoğlu, Alanyaspor maçında takımının başında olamayacak. Nedenini merak edenler ise "Emre Belözoğlu'na ne oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Medipol Başakşehir'in başına geçen Emre Belözoğlu, inanılmaz işlere imza attı.

Aykut Kocaman'dan devraldığı takımı toparlayan ve yenilmezlik serisi başlatan Belözoğlu, futbolseverlerin gözdesi haline geldi.

Süper Lig 'in 9. haftasında takımın başına geçen genç hoca, 11 hafta boyunca rakiplerine sahayı dar etti.

Bu başarıları ile göz dolduran Emre Belözoğlu hakkında gelen üzücü haber ise futbolseverleri şoke etti.

Belözoğlu, Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak olan Alanyaspor maçında takımının başında olamayacak.

Peki, Emre Belözoğlu neden takımın başında olamayacak? Emre Belözoğlu'na ne oldu? İşte yanıtı...

EMRE BELÖZOĞLU TAKIMIN BAŞINDA YER ALAMAYACAK

Emre Belözoğlu'nun özel bir sağlık sorunu nedeniyle cumartesi günü oynanacak Alanyaspor mücadelesinde takımın başında olamayacağı öğrenildi.

Durumunun iyi olduğu kaydedilen Belözoğlu'nun tedbir amaçlı evinde olduğu ve istirahat ettiği belirtildi.

KONYA MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Emre Belözoğlu'nun gelecek hafta oynanması planlanan kritik Konyaspor karşılaşmasında ise takımının başında olması bekleniyor.

Başakşehir'i 9. haftada 15. sıradan devralan Emre Belözoğlu, alınan başarılı sonuçların ardından İstanbul temsilcisini ligin ilk yarısının sonunda 3. sıraya taşıdı.