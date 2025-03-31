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Haber Merkezi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sahne aldığı sırada fenalaşarak yere yığılan ünlü sanatçı Volkan Konak, kaldırıldığı Gazimağosa Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sanat camiası kadar spor dünyasını da yasa boğan bu acı haberin ardından, futbol camiasından taziye mesajları peş peşe geldi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN KUZENİ KONAK'A VEDA

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, kuzeni olan Volkan Konak için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.

"HER ANIMIZ TAZE SENİNLE AĞABEYİM, KUZENİM..."

Belözoğlu, "Her anımız taze seninle ağabeyim, kuzenim. Yerin de varlığın da çok ayrıydı, çok üzgünüm. Yüce Mevlam mekanını cennet eylesin sevgili ağabeyim." ifadelerini kullandı.