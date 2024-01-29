Emre Belözoğlu'ndan Morutan sözleri: Ben istedim, çıkardım Ankaragücü'nün genç teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımın etkili ismi Olimpiu Morutan'ın oyundan alınmasının kendi kararı olduğunu belirtti.

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ensonhaber.com

Ankaragücü, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları karşılaşma sonrası basının karışına çıktı.

Emre Belözoğlu, “Oyuncularım kapasitelerince en iyisini yaptılar. Fenerbahçe’nin ciddi bir gücü var. Oyuncu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Morutan'ın oyundan alınma sorusuna sinirlenen Emre Belözoğlu'nun tepkisi, sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, Süper Lig’in 23’üncü hafta karşılaşmasında Ankaragücü’nü sahasında 2-1 mağlup ederek puanını 60’a yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

"Ben istedim, çıkardım"

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin kendisine Morutan ilgili bu soruyu sorması üzerine sinirlenen Emre Belözoğlu, "Bazen bir oyuncu değişikliği üzerinden çok fazla yorumlar yüklenebiliyor. Ben istedim, çıkardım! Oyuna yönelik kendimce düşüncelerim var, siz başka bakabilirsiniz." dedi.